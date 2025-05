Neue Suchfunktion: Amazon Music testet KI-Musiksuche

Amazon Music erprobt derzeit eine überarbeitete Suchfunktion, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Ziel ist es, Nutzerinnen und Nutzern neue Möglichkeiten zur Musikauswahl zu bieten. Statt reiner Trefferlisten werden gezielt Vorschläge präsentiert, die auf Hörgewohnheiten und musikalischen Zusammenhängen basieren.



Die neue Funktion wird zunächst im Rahmen eines begrenzten Beta-Tests für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer von Amazon Music Unlimited in den USA eingeführt. Technisch setzt Amazon dabei auf seine eigene KI-Plattform „Bedrock“.

Thematische Empfehlungen und kontextbezogene Playlists

Die neue Suche liefert bei der Eingabe eines Künstlernamens nicht nur klassische Ergebnisse, sondern auch kontextbezogene Inhalte. Wer beispielsweise nach „Jelly Roll“ sucht, kann über die neue Oberfläche auf Kategorien wie emotionale Songs oder musikalische Kooperationen zugreifen.

Auch bei Künstlern wie Bad Bunny oder BLACKPINK bietet das System zusätzliche Informationen – etwa zu Einflüssen, Kollaborationen oder frühen Veröffentlichungen. Ein weiteres Element der Funktion sind automatisch generierte Playlists, die sich an der Klangästhetik eines Künstlers orientieren. Diese Listen lassen sich direkt aus der Suche heraus abspielen.

Schrittweise Erweiterung geplant

An einem ersten Schritt will Amazon die neue Funktion amerikanischen Nutzerinnen und Nutzern bereitstellen, die über ein aktives Unlimited-Abonnement von Amazon Music verfügen. Die neue Suche findet sich in den Apps des Online-Händlers dann über den Button „Find“ in der unteren Menüleiste. Zum Start umfasst das Angebot eine Auswahl populärer Künstler, die Liste soll schrittweise erweitert werden. Laut Amazon wird die Funktion fortlaufend verbessert und weiterentwickelt – auch auf Grundlage des Feedbacks aus der Testphase.

Wann die neue Funktion auch Amazon-Music-Abonnenten in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist aktuell noch nicht klar.