WWDC ab 19 Uhr live: Apple zeigt seine neuen Betriebssysteme

Am heutigen Montagabend um 19 Uhr deutscher Zeit eröffnet Apple die Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 mit einer Keynote, die live auf apple.com, in der Developer- und der Apple-TV-App sowie über YouTube gestreamt wird.

Die WWDC-Entwicklerkonferenz ist das erste große Apple-Event seit dem iPhone-Launch im vergangenen September und versammelt wie gewohnt Entwickler, Medienvertreter und interessierte Apple-Nutzer zur Vorstellung der neuen Betriebssysteme.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen traditionell die kommenden Versionen der Apple-Betriebssysteme, die im Herbst auf iPhones, iPads, Macs, der Apple Watch und weiteren Geräten erscheinen. Auch in diesem Jahr wird mit neuen Funktionen für iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und visionOS gerechnet – offen bleibt, ob und wie stark Apple bei „Apple Intelligence“ nachlegt. Dies erfahren wir ab19 Uhr, aber macht euch keinen Stress: Im Anschluss an den Livestream wird die Keynote meist zeitnah als HD-Videomitschnitt bereitgestellt.

Neue Namenskonvention und überarbeitetes Design

Bei den diesjährigen Systemupdates könnte Apple gleich mehrere grundlegende Änderungen vornehmen. Anstelle von „iOS 19“ und „macOS 16“ wird eine neue Namensgebung erwartet, bei der künftig das Kalenderjahr im Fokus steht – also „iOS 26“ und „macOS 26“ statt einer fortlaufenden Nummerierung. Diese Umstellung könnte auch auf andere Plattformen ausgeweitet werden.

Zudem steht wohl die umfassendste Designüberarbeitung seit iOS 7 bevor, die zudem auch sämtliche Betriebssysteme betreffen soll. Ziel ist eine visuelle Vereinheitlichung, die sich an visionOS orientiert – dem System der Datenbrille Vision Pro. Apple will die Nutzererfahrung über Gerätegrenzen hinweg konsistenter gestalten und die Oberfläche moderner wirken lassen.

Hardware-Rückblick und Plattformstrategie

Das letzte große Apple-Event fand am 9. September 2024 statt. Damals stellte Apple das iPhone 16 und iPhone 16 Pro vor, begleitet von der Apple Watch Series 10 sowie neuen AirPods. Künstliche Intelligenz spielte dabei eine zentrale Rolle – das iPhone 16 wurde als „designed for Apple Intelligence“ positioniert. Die Funktionen zur Textkorrektur, Bildgenerierung und Emoji-Erstellung blieben jedoch hinter den Erwartungen vieler Nutzer zurück und reichen funktional bislang nicht an Dienste wie ChatGPT, Google Gemini oder Claude heran.

Insgesamt bleibt die WWDC das zentrale Event, mit dem Apple seine Plattformstrategie für das kommenden Jahr definiert. Erste Testversionen der neuen Betriebssysteme dürften direkt im Anschluss an die Keynote veröffentlicht werden. Öffentliche Betaversionen folgen üblicherweise im Sommer, der finale Rollout erfolgt dann im Herbst.