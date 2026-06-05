Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht zur Entwicklung des Telekommunikationsmarktes für das Jahr 2025 veröffentlicht. Wie die Zahlen belegen, ist die Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen weiterhin hoch. Zudem war erneut ein starkes Wachstum beim Glasfaserausbau zu verzeichnen. Die klassische Telefonie ist dagegen weiter auf dem Rückmarsch.

Bei den stationären Internetanschlüssen hat sich der Trend zu höheren Bandbreiten im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Anschlüsse mit weniger als 100 Mbit/s ist im Jahresverlauf von 17,1 auf 15,2 Millionen zurückgegangen. Gleichzeitig stieg die Zahl der schnelleren Anschlüsse auf 23,6 Millionen. Rund drei Millionen Anschlüsse haben dabei Geschwindigkeiten von mindestens 1 Gbit/s erreicht, das sind 500.000 Anschlüsse mehr als im Vorjahr.

Glasfaser gewinnt Marktanteile

Deutlich gewachsen ist auch die Zahl aktiver Glasfaseranschlüsse. Durch den Sprung von 5,3 auf 6,4 Millionen stieg der Anteil von Glasfaseranschlüssen an allen aktiven Breitbandanschlüssen von 13,7 auf 16,5 Prozent. Der DSL-Anteil ging im selben Zeitraum von 61,1 auf 58,5 Prozent zurück.

Insgesamt waren der Bundesnetzagentur zufolge Ende 2025 rund 10,4 Millionen Wohnungen und Gebäude mit Glasfaser erschlossen. Allerdings wurden nicht alle dieser Anschlüsse auch aktiv genutzt.

Klassische Telefonie auf dem Rückzug

Wenig verwunderlich verliert die klassische Telefonie immer mehr an Bedeutung. So ist das Gesprächsvolumen im vergangenen Jahr von 57 auf rund 47 Milliarden Minuten gesunken. Auch im Mobilfunk wurden mit 132 statt 148 Milliarden Minuten weniger Gespräche geführt als im Vorjahr.

Stattdessen hat die Nutzung von Messenger- und Videokonferenz-Diensten weiter zugelegt. Hier wurden 19,6 Milliarden abgehende Sprachtelefonie-Anrufe mit einem Gesprächsvolumen von 198 Milliarden Minuten gezählt. Im gleichen Zeitraum wurden zudem 9,5 Milliarden abgehende Videoanrufe geführt.

Noch deutlicher ist dieser Trend bei Textnachrichten erkennbar. Per SMS wurden im vergangenen Jahr nur noch 2,9 Milliarden Kurznachrichten verschickt. Ein Jahr zuvor waren es noch 5,2 Milliarden. Dagegen wurden 2025 insgesamt 913,5 Milliarden Sofortnachrichten per Messenger verschickt. Das entspricht durchschnittlich 384 Nachrichten pro Nutzer und Monat.

Datenverbrauch steigt im Festnetz und Mobilfunk

Der Jahresbericht dokumentiert zudem einen weiteren Anstieg des Datenverbrauchs. Über Festnetzanschlüsse wurden insgesamt rund 175 Milliarden Gigabyte übertragen. Pro Breitbandanschluss entsprach dies durchschnittlich 376 Gigabyte pro Monat und damit rund 54 Gigabyte mehr als im Vorjahr.

Auch die Mobilfunknutzung hat 2025 weiter zugenommen. Das durchschnittliche Datenvolumen pro aktiver SIM-Karte stieg auf 8,4 Gigabyte pro Monat. Insgesamt wurden über die deutschen Mobilfunknetze 10,9 Milliarden Gigabyte Daten übertragen.