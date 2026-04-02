Kindle Scribe: Neue Generation und erstes Colorsoft-Modell starten

Amazon bringt seine Notiz-Reader-Familie ab dem 8. April in einer neuen Generation in den Handel. Wie bereits im Herbst angekündigt, umfasst die Reihe neben überarbeiteten Schwarzweiß-Modellen erstmals auch eine Variante mit Farbdarstellung.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Kombination aus E-Reader und digitalem Notizbuch.

Überarbeitete Hardware für Schreiben und Lesen

Der neue Kindle Scribe setzt erneut auf ein 11 Zoll großes Display mit matter Oberfläche. Das Gerät ist 5,4 Millimeter dünn und rund 400 Gramm leicht. Im Vergleich zur vorherigen Generation soll die Reaktionsgeschwindigkeit deutlich verbessert worden sein, was sich vor allem beim Schreiben und Blättern bemerkbar macht.

Amazon hat zudem die Displayoberfläche angepasst. Eine leicht strukturierte Beschichtung erhöht den Widerstand beim Schreiben, wodurch sich ein Papiergefühl beim Schreiben auf dem Tablet einstellen soll. Auch die Beleuchtung wurde überarbeitet. Mehr und kleinere LEDs sollen für eine gleichmäßigere Ausleuchtung sorgen. Ein neuer Prozessor und zusätzlicher Arbeitsspeicher tragen zur flüssigeren Bedienung bei.

Farbdisplay und neue Funktionen im Fokus

Mit dem Kindle Scribe Colorsoft führt Amazon erstmals ein Modell mit Farbdarstellung ein. Anders als klassische Displays nutzt das Gerät eine Kombination aus Farbfilter und spezieller Beleuchtung. Ziel ist es, Farben darzustellen, ohne die für E-Ink typischen Vorteile wie geringe Augenbelastung und lange Akkulaufzeit aufzugeben.

Die neue Modellgeneration wird von erweiterten Softwarefunktionen begleitet. Dokumente lassen sich direkt mit Cloud-Diensten wie Google Drive oder Microsoft OneDrive synchronisieren. Notizen können an OneNote übergeben und dort weiterbearbeitet werden. Damit richtet sich der Scribe stärker an Nutzer, die das Gerät nicht nur zum Lesen, sondern auch für Arbeitsprozesse einsetzen.

Neu ist auch eine KI-gestützte Suche innerhalb von Notizbüchern. Inhalte lassen sich in natürlicher Sprache durchsuchen und zusammenfassen. Ergänzend wurden Werkzeuge für handschriftliche Notizen erweitert. Dazu zählen verschiedene Stiftfarben, Textmarker und Funktionen zur Schattierung. Inhalte können in Ordnern organisiert werden, um Dokumente und Notizen gemeinsam zu verwalten.

Der Kindle Scribe startet ab 519,99 Euro, das Farbmodell ab 649,99 Euro. Beide Geräte werden weiterhin mit einem Eingabestift ausgeliefert, der ohne Aufladen auskommt. Wer mit der Vorgängergeneration noch schnell sparen möchte: Das aktuelle Kindle Scribe ist momentan für nur 294 Euro erhältlich.