Sammelklage gegen DAZN: Anmeldung jetzt möglich

Es ist schon fast ein Jahr her, seit wir berichtet haben, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mit einer Sammelklage gegen den Sport-Streamingdienst DAZN vorgehen will. Jetzt ist es so weit, die Verbraucherschützer haben die Sammelklage eingereicht, und betroffene Kunden können sich, ohne dass ihnen irgendwelche Kosten entstehen, anschließen.

Noch einmal kurz zum Auffrischen: Streitpunkt ist die Tatsache, dass DAZN seine Abo-Preise im Laufe der Jahre 2021 in 2022 deutlich angehoben hat. Die Verbraucherschützer werfen dem Streamingdienst in diesem Zusammenhang zudem vor, dies rechtswidrig, ohne Zustimmung der Kunden durchgeführt zu haben. Die Abo-Preise von DAZN sind im Laufe des besagten Zeitraums von monatlich 11,99 Euro beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr auf satte 29,99 Euro pro Monat beziehungsweise 274,99 Euro pro Jahr angestiegen.

Inzwischen muss man noch ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen, wenn man bei DAZN die Fußballbundesliga sehen will. Das hierfür nötige, sogenannte „Unlimited-Paket“ des Anbieters schlägt monatlich mit 44,99 Euro zu Buche, der Jahrespreis liegt aktuell bei 419,88 Euro. Diese spätere Preiserhöhung wird von der Sammelklage allerdings nicht erfasst.

Klage-Check prüft ob ihr qualifiziert seid

Nutzer, die zum besagten Zeitpunkt ein aktives Abonnement bei DAZN hatten, können zunächst mit dem Klage-Check-Tool der vzbv prüfen, ob die Sammelklage zu ihrem individuellen Fall passt. Wenn dieser Test positiv ausfällt, können sich die Betroffenen in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen, über die genaue Vorgehensweise wird man im Anschluss an den Klage-Check informiert.

Das Verfahren wird stellvertretend für den vzbv von einem Rechtsanwalt geführt. Im Erfolgsfall erhalten für die Sammelklage angemeldete DAZN-Abonnenten den Schadensersatz oder Rückerstattungen direkt zugesprochen. Im besten Fall erhalten die Betroffenen das zusätzlich bezahlte Geld in vollem Umfang zurück.