LibreOffice 25.2: Neue Hauptversion für die kostenlose Office-Suite

Das für Mac, Windows und Linux erhältliche Office-Softwarepaket LibreOffice ist jetzt in Version 25.2 erhältlich.

Die neue Hauptversion bringt ihren Entwicklungen zur Folge jede Menge Verbesserungen in den Bereichen Datenschutz, Interoperabilität, Benutzeroberfläche und Barrierefreiheit. Zudem wurden neue Funktionen für die Programme „Writer“, „Calc“, „Impress“ und „Draw“ sowie die ScriptForge-Bibliotheken hinzugefügt. Die neueste Version der Software steht hier zum Download zur Verfügung.

LibreOffice präsentiert sich als kostenlose Alternative zu den Office-Programmen von Microsoft. Mit der Textverarbeitung „Writer“, der Tabellenkalkulation „Calc“, dem Präsentationsprogramm „Impress“, dem Zeichenprogramm „Draw“, der Datenbankverwaltung „Base“ und dem Formeleditor „Math“ stehen hier sechs Anwendungen zur Verfügung, die alle Anforderungen in diesem Segment abdecken sollen.

Als offizieller Nachfolger von OpenOffice setzt LibreOffice auf den gleichen Dateistandard und hat in den vergangenen Jahren vor allem in Sachen Kompatibilität zu den Office-Programmen von Microsoft massiv nachgelegt. An der neuesten Version haben 176 Entwickler mitgearbeitet, allein seit Anfang 2024 hat das Softwarepaket elf Aktualisierungen erfahren.

Verbesserte Kompatibilität mit anderen Anwendungen

Mit der neuen Version 25.2 wurde weiter an der Kompatibilität zu anderen Anwendungen und Standards gearbeitet. So unterstützt LibreOffice jetzt das ODF-Format 1.4 und verfügt über eine verbesserte Kompatibilität mit OOXML-Dokumenten von Microsoft.

Die im Paket enthaltenen Programme profitieren vor allem von einer besseren Änderungsverfolgung sowie vielseitigeren Möglichkeiten für Kommentare. Eine detaillierte Auflistung aller mit dem Update verbundenen Verbesserungen für die einzelnen in LibreOffice enthaltenen Programme kann man hier einsehen. Beachtet, dass die neueste Version auf der deutschsprachigen Hauptseite der Software noch nicht gelistet ist. Auf der Downloadseite dazu lässt sich auch die für die Anzeige der deutschen Benutzeroberfläche nötige Erweiterung laden.