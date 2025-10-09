WOW erhöht erneut die Preise: Sport- und Alles-Paket deutlich teurer

Nach der letzten Preiserhöhung im Sommer legt der Streamingdienst WOW im Oktober erneut nach und passt die Kosten für zentrale Abo-Modelle an. Ab dem 13. Oktober wird vor allem das Jahresabonnement für das Paket „WOW Live-Sport“ spürbar teurer.

Neukunden zahlen künftig 34,99 Euro pro Monat, wenn sie sich für eine Laufzeit von zwölf Monaten entscheiden. Das entspricht einem monatlichen Aufschlag von fünf Euro im Vergleich zur bisherigen Preisstruktur. Der Rabatt gegenüber dem regulären Monatspreis von 44,99 Euro bleibt zwar bestehen, fällt mit 22 Prozent aber geringer aus als zuvor.

Das Sportpaket beinhaltet unter anderem alle Freitag- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, Begegnungen aus der 2. Bundesliga sowie Liveübertragungen von Events aus Motorsport, Golf und Tennis. Für Nutzer, die keine langfristige Bindung wünschen, bleibt der monatlich kündbare Tarif mit 44,99 Euro bestehen. Dieser wurde bereits im Juni um 9 Euro teurer.

„Alles von WOW“ künftig für knapp 40 Euro

Auch das Paket „Alles von WOW“, das den Zugang zu Serien, Filmen und Sport bündelt, wird ab dem 13. Oktober teurer. Statt wie bisher 34,97 Euro zahlen Kunden im Jahresabo künftig 39,97 Euro monatlich. Der reguläre Preis außerhalb der Mindestlaufzeit steigt ab dem dritten Jahr auf 54,97 Euro.

Schon im Juni hatte WOW bei mehreren Tarifen angezogen. Besonders deutlich fiel damals die Erhöhung beim monatlich kündbaren Live-Sport-Abo aus, das von 35,99 Euro auf 44,99 Euro kletterte. Gleichzeitig wurde der Aufpreis für die Premium-Option, die unter anderem Full-HD-Wiedergabe und Dolby-Sound erlaubt, von fünf auf sechs Euro angehoben. Diese Zusatzfunktion gilt weiterhin als Voraussetzung für eine hochwertige Bild- und Tonwiedergabe, da WOW im Basistarif nur 720p mit Stereoton bietet.

Wer von günstigeren Konditionen profitieren will, muss sich bis spätestens zum 12. Oktober entscheiden. Ein Kombiangebot mit waipu.tv ist derzeit über eine laufende Aktion für 39,99 Euro im Monat erhältlich.