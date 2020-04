Word auf dem iPad: Bald mit mehreren App-Fenstern arbeiten

Microsoft will die Office-Apps für das iPad demnächst mit einer von vielen Nutzern heiß ersehnten Verbesserung ausstatten. Mit den iPad-Versionen von Word und PowerPoint werden sich dann mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen und bearbeiten lassen. Die Basis für diese Funktionserweiterung liefert das seit Herbst verfügbare iPadOS 13.

Microsoft wird das Öffnen eines weiteren Dokuments in der gleichen Office-App auf drei verschiedenen Wegen ermöglichen. Man kann eine Datei aus den Bereichen „Zuletzt verwendet“, „Freigegeben“ oder „Öffnen“ in die Ecke des Bildschirms ziehen, um sie in einem neuen Fenster daneben zu öffnen. Alternativ kann man auch das Symbol der App aus dem Dock links oder rechts für eine weitere Ansicht auf den Bildschirm ziehen. Zudem will Microsoft die Option „In neuem Fenster öffnen“ ins Menü der Apps integrieren.

Die Funktion wird derzeit im „Office Insiders“ genannten Beta-Programm von Microsoft getestet. Wer sich für die Teilnahme interessiert, findet hier weitere Infos, die Bereitstellung der Beta-Versionen läuft wie für iOS üblich über Apples Testflight-App.

Apple bietet die Möglichkeit, in Pages, Numbers oder Keynote auf dem iPad mit mehrere Dokumenten zu arbeiten, bereits seit einiger Zeit an.