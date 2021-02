„Wonder Woman 1984“: Deutschlandpremiere bei Sky

Der Actionfilm „Wonder Woman 1984“ wird seine Premiere auch hierzulande nicht in den Kinos feiern. Sky hat sich die entsprechenden Rechte gesichert, um den Film vorab exklusiv über seine Pay-TV-Angebote Sky Cinema und Sky Ticket anzubieten.

Bei „Wonder Woman 1984“ handelt es sich um die Fortsetzung des 2017 erschienenen Erfolgstitels „Wonder Woman“. Corona-bedingt ist bereits der für vergangenen Dezember vorgesehene Kinostart des Films in den USA ins Wasser gefallen. Jetzt wurde bekannt, dass der Film auch hierzulande als Streamingangebot debütieren wird.

Im neuen Kapitel der Superheldinnen-Geschichte lebt Diana Prince (Gal Gadot) friedlich unter den Sterblichen. Es sind die pulsierenden mondänen 1980er-Jahre – eine Ära des Exzesses, in der nichts wichtiger scheint als Besitz. Obwohl Diana ihre volle Kraft erlangt hat, führt sie ein unauffälliges, zurückgezogenes Leben, hütet alte Artefakte und tritt nur inkognito als Superheldin in Erscheinung. Doch schon bald muss Diana direkt ins Rampenlicht treten und all ihre Weisheit, Kraft und ihren Mut aufbringen, um die Menschheit vor einer Bedrohung zu bewahren, die sie selbst geschaffen hat.

Sky kündigt die Ausstrahlung vom 18. Februar an über die hauseigenen Pay-TV-Angebote Sky Cinema und Sky Ticket an. Über Sky Q wird der Film dabei auch in UHD-Qualität zur Verfügung stehen.

Rekordzahlen in den USA: Legal und illegal

Im Rahmen der amerikanische Premiere über den Pay-TV-Anbieter HBO schrieb „Wonder Woman 1984“ nicht nur Rekordzahlen im kommerziellen Bereich – am Weihnachtswochenende hat die Produktion in den USA 16,7 Millionen Dollar eingespielt – auch der illegalem Markt zeigte ein unvergleichliches Interesse an dem Film. Am ersten Samstag nach Veröffentlichung hat „Wonder Woman 1984“ Berichten zufolge für knapp zehn Prozent aller illegalen Downloads auf Torrent-Seiten verantwortlich gezeichnet.