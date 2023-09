„Wo ist Wanda?“ – Erste deutsche Serie auf Apple TV+

Als nächstes steht auf Apple TV+ für diesen Freitag der Start der neuen Drama-Serie The Changeling an. Darüber hinaus hat Apple einen Trailer für die für den 20. September angesetzte Dokumentation „The Super Models“ veröffentlicht und ein sage und schreibe acht Stunden langes Video mit dem Titelsong von „Severance“ veröffentlicht.

„Wo ist Wanda?“ erzählt die Geschichte der bis vor kurzem noch ganz normalen Familie von Dedo und Carlotta Klatt, die nun verzweifelt nach ihrer seit Monaten verschwundenen, 17-jährigen Tochter Wanda sucht. Da die Polizei untätig bleibt, nehmen sie die Dinge selbst in die Hand und entdecken im Laufe ihrer Suche, dass hinter den verschlossenen Türen so einige Überraschungen lauern. Unterstützung erhält das Ehepaar dabei durch ihren technisch versierten Sohn Ole.

„Wo ist Wanda?“ wird die erste in deutscher Sprache produzierte Serie auf Apple TV+ sein. Mit der Produktion hat Apple die UFA-Studios in Babelsberg beauftragt und in den Hauptrollen werden Heike Makatsch und Axel Stein zu sehen sein.

