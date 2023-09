MacBook Air 15″ bei Apple Refurb: Anderswo fast zum gleichen Preis neu

Zumindest beim Basismodell des MacBook Air würden wir allerdings die paar Euro mehr in die Hand nehmen und uns für ein tatsächlich neues Produkt entscheiden. Interessant können die Geräte im Refurb Store vor allem dann werden, wenn Macs mit Sonderkonfigurationen angeboten werden, die sich so bei anderen Händlern nicht mit Preisnachlass finden.

In der günstigsten Ausführung mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher an Bord bekommt man im Apple Refurb Store somit 240 Euro Preisnachlass auf den regulären Preis von 1.599 Euro. Das klingt erstmal gut, allerdings gibt es das gleiche Modell derzeit schon für ein paar Euro mehr als Neuware. Amazon listet das MacBook Air 2023 zu Preisen ab 1.365 Euro .

