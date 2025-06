WLAN-Zeitlimits umgehen: Mac-App übernimmt MAC-Adresswechsel

Kürzlich haben wir auf ifun.de darüber berichtet, wie sich durch das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf dem iPhone eine neue MAC-Adresse generieren lässt. Diese Maßnahme kann den Zugang zu öffentlichen WLAN-Netzen erneut ermöglichen, etwa wenn kostenlose Zeitfenster abgelaufen sind. Denn viele Betreiber identifizieren Geräte noch immer über ihre MAC-Adresse, eine eindeutige Kennung zur Netzwerkkommunikation. Wird diese Adresse geändert, erkennt das WLAN das Gerät unter Umständen als neu.

Airpass-App für macOS

Während iOS-Nutzer dabei die Netzwerkeinstellungen vollständig zurücksetzen müssen, steht Mac-Anwendern eine deutlich einfachere Lösung zur Verfügung. Mit der kostenfreien App Airpass lässt sich die MAC-Adresse per Klick neu generieren, ohne dass gespeicherte Netzwerke verloren gehen. Entwickelt wurde die Anwendung von Tiago Alves, der eigenen Angaben zufolge durch wiederkehrende Probleme mit Flughafen-WLANs zur App-Idee inspiriert wurde.

Apple hat mit der Funktion „Private WLAN-Adresse“ bereits vor einigen Jahren auf Datenschutzbedenken reagiert. iPhone und iPad generieren seither für jedes WLAN eine zufällige MAC-Adresse. Ab iOS 18 greifen Änderungen an dieser Adresse besonders schnell, sobald das WLAN ignoriert oder die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden.

Die Airpass-App für macOS knüpft an dieses Prinzip an, verzichtet jedoch auf Eingriffe in Systemeinstellungen. Sie richtet sich an Nutzer, die unterwegs mit zeitlich beschränkten WLAN-Angeboten konfrontiert sind und dafür eine schnelle Lösung suchen. Unter der Haube setzt die Anwendung dabei eigentlich nur das folgende Terminal-Kommando ab:

"/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport en0 -z && ifconfig en0 ether `openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//'`"

WLAN-Betreiber müssen umdenken

Was ursprünglich dem Schutz vor Tracking dienen sollte, kann so auch gezielt zur Umgehung von Nutzungsbeschränkungen eingesetzt werden. Betreiber öffentlicher Netze sollten sich dieser technischen Möglichkeiten bewusst sein. Wer auf verlässliche Zugangskontrollen angewiesen ist, kommt langfristig nicht umhin, alternative Authentifizierungsverfahren einzusetzen.