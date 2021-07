WLAN-Nutzung: Bundesnetzagentur gibt OK für 6 GHz-Bereich

Das zusätzliche Spektrum von 480 MHz soll mehr Kapazitäten für WLAN-Anwendungen in dicht besiedelten Gebieten schaffen, in denen die bestehenden WLAN-Frequenzbereiche mitunter stark ausgelastet sind. Darüber hinaus ermöglicht die Allgemeinzuteilung die Nutzung von Technologien wie Wi-Fi 6E mit breiteren Kanälen.

Insert

You are going to send email to