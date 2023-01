Withings U-Scan: Vernetztes Urinlabor zum Draufpinkeln

Withings U-Scan wird in der Lage sein zwischen unterschiedlichen Nutzern zu unterscheiden. Withings nennt dieses Feature „Stream-ID“ und nutzt unter anderem in den U-Scan eingebettete Radarsensoren um die „individuelle Signatur des Urinstrahls“ zu ermitteln.

Das Urin-Labor sendet seine Messwerte per WLAN aus der Toilette und soll in der Lage sein mit einer Gesundheitskartusche ein Vierteljahr lang aktuelle Messwerte zu liefern.

Das Produkt mit dem Namen Withings U-Scan wird in der Toilette installiert und bereits im zweiten Quartal 2023 auch in Europa erhältlich sein. Der Verkaufspreis des Minilabors, das durch die ständig genutzten Einmaltests auch laufende Kosten verursacht, soll bei 499,95 Euro liegen.

