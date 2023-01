MediaMarkt Gutscheinheft startet mit „3 für 2“-Aktion

Zum Auftakt seines Gutscheinhefts bietet der Händler zahlreiche Produkte nicht nur zu reduzierten Preisen sondern auch mit zusätzlichen Gutschein-Coupons für die Käufer in unterschiedlicher Höhe an. Ein OLED-TV von LG kommt mit 150 Euro Coupon, ein Google Chromecast mit 10 Euro Coupon.

Die Verkaufsaktion, die unter dem Motto „Happy New Yeah“ um Kunden wirbt, läuft bis einschließlich 15. Januar um 23:59 Uhr und ist nicht nur in den Media Märkten in Deutschland sondern auch im offiziellen MediaMarkt-Onlineshop unter mediamarkt.de aktiv.

Der Elektronik-Händler MediaMarkt startet mit seinem so genannten MediaMarkt Gutscheinheft in das neue Jahr und verspricht noch bis zum 15. Januar eine rechnerische Gesamtersparnis von über 20.000 Euro, für Anwender die alle von der Aktion berücksichtigen Produkte ordern würden.

Insert

You are going to send email to