AliExpress stellt Lieferungen nach Österreich ein

AliExpress bietet vor allem Elektronik-Artikel teils deutlich günstiger als in Europa ansässige Import-Händler an und profitiert dabei von einer Versandkosten-Subvention durch die chinesische Regierung. Anwender, die kein Problem mit den teils mehrwöchigen Lieferzeiten der Plattform haben, können so auch Kleinbestellungen zu äußerst günstigen Versandkosten-Preisen aufgeben.

Vermutet wird momentan, dass eine Novelle des österreichischen Verpackungsrechts für die Einschränkung verantwortlich sein könnte. So benötigen ausländische Händler seit dem Jahreswechsel einen Bevollmächtigten in Österreich, der sich um die rechtmäßige Abwicklung verpackungsrechtlicher Pflichten kümmert.

Der Online-Handelsplatz AliExpress bietet seit einigen Tagen keine Lieferungen mehr nach Österreich an und irritiert damit zahlreiche Kunden des chinesischen Direkt-Versenders. Wie mehrere Anwender in sozialen Netzwerken und im Community-Forum reddit.com berichten, seit zum Jahreswechsel plötzlich die Möglichkeit verschwunden, österreichische Lieferadressen bei der Bestellung über AliExpress anzugeben beziehungsweise ließen sich vorhandene Lieferadressen nicht mehr auswählen.

