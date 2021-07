WitcherCon: Livestream startet heute Abend um 19:00 Uhr

Sofern ihr euren Abend bisher noch nicht mit der Heimkinoprämiere von Black Widow oder sonstiger Wochenendunterhaltung verplant habt, wollen wir euch kurz auf den heutigen Livestream der WitcherCon hinweisen.

Das Onlineevent beginnt heute Abend um 19:00 Uhr und Veranstalter CD Projekt Red verspricht Fans tiefere Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichen Franchise.

Dazu gehören neben Entwicklerinterviews und Einblicke in die Entwicklungsprozesse hinter der Spieleserie auch Ausblicke auf kommende Projekte. Darunter selbstredend die in Kooperation mit Netflix entstandene The Witcher TV Serie, das für den 21. Juli angekündigte AR Spiel The Witcher: Monster Slayer und das noch kommende Brettspiel The Witcher: Old World.

Neben Making-Ofs, Ankündigungen und Entwicklergesprächen wird es auch interaktive Podiumsdiskussionen geben. Weiterhin dürft ihr euch auf musikalische Untermalung durch die Folkband Percival freuen, welche für The Witcher: Wild Hunt die Soundtracks aus der Feder von Marcin Przybyłowicz gespielt haben.

Gestreamt wird das Event über Youtube, Twitch und Netflix. Wobei die WitcherCon in zwei Sessions aufgeteilt wird. Inhaltlich werden sich beide Teile jedoch in vielen Punkten überschneiden. Wer sich lieber seinen gesunden Nachtschlaf gönnen möchte, schaut sich also einfach zu einem späteren Zeitpunkt die Aufzeichnung an und springt nur zu den Inhalten, die er noch nicht aus dem ersten Teil kannte.