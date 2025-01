WISO Steuer 2025: Neue Version der Steuersoftware zum halben Preis

Pünktlich zum Jahresbeginn wird mit WISO Steuer 2025 die wohl bekannteste Software für die Erstellung der Steuererklärung in ihrer neuesten Version erstmals mit einem deutlichem Preisabzug angeboten. Bei Amazon lässt sich das Programm fast um die Hälfte reduziert, zum Sonderpreis von 23,99 Euro bestellen.

Bei WISO Steuer 2025 handelt es sich um die Programmversion für die Erstellung der Steuererklärung für das abgelaufene Jahr 2024. Wenn ihr bereits alle hierfür benötigten Informationen und Belege zusammen habt, könnt ihr also direkt damit beginnen. Grundsätzlich hat man für die Abgabe aber noch jede Menge Zeit. Die Standardfrist für Erklärungen ohne Unterstützung durch einen Steuerberater endet erst am 31. Juli. Wer sich einen Steuerberater leistet, hat noch deutlich mehr Zeit, und benötigt dann in der Regel ohnehin keine Programme wie dieses.

Für Mac, Windows und Mobilgeräte

Der hinter den WISO-Anwendungen stehende Anbieter Buhl Data hat bereits vor einiger Zeit auf Universalversionen umgestellt. Somit gibt es keine separaten Versionen mehr für Mac und Windows, sondern ihr könnt eine einzige Lizenz auf beiden Betriebssystemen und zudem auch auf dem iPhone oder iPad nutzen. Entsprechende Apps stehen als Ergänzung im App Store zum Download bereit und lassen sich mithilfe dieser Lizenz für das Steuerjahr 2024 aktivieren. Die Daten werden über ein Benutzerkonto bei Buhl Data zwischen den genutzten Geräten synchronisiert.

WISO Steuer 2025 eignet sich für das Erstellen der Einkommensteuererklärung 2024 mit allen Einkunftsarten. Laut Produktbeschreibung stehen darüber hinaus auch Optionen wie die Feststellungserklärung 2024 für Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften sowie die Möglichkeit zur Einnahmenüberschussrechnung, Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung und eine Fahrtenbuch-Funktion zur Verfügung.

Die App zeigt die anstehende Erstattung oder Nachzahlung direkt an und soll dabei helfen, diese Beträge durch zahlreiche Steuertipps und Hilfe-Videos zu optimieren.