Neues Case macht den Mac mini zum kleinen Mac Pro

Wir haben schon einiges an Zubehör für den aktuellen Mac mini gesehen. So haben Hersteller und mit einem 3D-Drucker ausgestattete Nutzer über die vergangenen Wochen hinweg sowohl diverse Halterungen für den kleinen Desktop-Rechner vorgestellt als auch Lösungen für mehr Komfort beim Drücken der Ein-Aus-Taste erdacht. Der Zubehöranbieter Ulanzi macht nun mit einem ausgefallenen Case für den Mac mini auf sich aufmerksam.

Das Ulanzi QT01 Case für den Mac mini soll dem mit Miniatur-Abmessungen ausgestatteten Apple-Computer die Optik des großen Mac Pro verleihen. Das Case ist aus Aluminium gefertigt und so konzipiert, dass man es sowohl aufrecht stehend als auch liegend verwenden kann. Die vier Standfüße sind dem Hersteller zufolge mit Anti-Rutsch-Silikonpads ausgestattet, um auch in aufrechter Position einen sicheren Stand zu gewährleisten. Mithilfe der Handgriffe an der Oberseite soll sich der Rechner einfach transportieren lassen, sofern dergleichen nötig ist.

Ganz nebenbei soll das Ulanzi-Case den Rechner vor Stößen und Kratzern schützen, ohne dabei die Belüftung des Geräts zu beeinträchtigen. Auch die rückseitigen Anschlüsse des Rechners bleiben frei und gut zugänglich. Die Montage kann komplett ohne Werkzeug erfolgen, da die Seitenteile magnetisch befestigt sind.

Ulanzi bietet sein QT01-Case für den Mac mini über den eigenen Webshop zum Preis von 54,99 Euro zur Bestellung an.

Ulanzi-Pixeluhr als Home-Assistant-Zubehör

Ulanzi dürfte dem einen oder anderen Leser bereits als Anlaufstelle für spezialisiertes und oft auch sehr günstiges Zubehör bekannt sein. Ein Schwerpunkt liegt hier auf Kamerazubehör und Erweiterungen für Smartphone-Fotografen.

Wer sich mit Home Assistant beschäftigt, ist vielleicht schon über die Ulanzi TC001 gestolpert. Für 43 Euro bekommt man hier einen einfachen Nachbau der Pixeluhr LaMetric, der sich zwar qualitativ nicht mit dem Original mithalten kann, jedoch für einen günstigen Preis umfangreiche Programmieroptionen bietet. Als Basis hierfür dient das alternative Betriebssystem Awtrix, das vom deutschen Entwickler Stephan Mühl mit viel Engagement gepflegt wird.