SwitchBot K20+ Pro: Saugroboter wird zum Haushaltshelfer

Reinigungsroboter gehören mittlerweile fast schon zur Standardausstattung in Haushalten. SwitchBot peilt hier bereits die nächste Evolutionsstufe an und will die Geräte zu einer Art Multitasking-Haushaltsroboter weiterentwickeln. Die Basis hierfür bietet der neu vorgestellte, auf dem Mini-Saugroboter K10+ Pro basierende Haushaltsroboter K20+ Pro.

Die hinter dem SwitchBot-Konzept stehende Idee ist schlüssig. Der Saugroboter kennt die Wohnung und kann mithilfe von LiDAR exakt darin navigieren. Die Grundfunktionen des Saugers lassen sich nun mithilfe der im Lieferumfang des K20+ Pro enthaltenen „FusionPlatform“ erweitern. Zudem wird der Roboter zusammen mit einer speziellen Basisstation vertrieben, die nicht nur als Absaug- und Ladestation für den Sauger selbst fungiert, sondern auch die Stromversorgung für die „FusionPlatform“ übernimmt.

Saugroboter wird zum „Lieferwagen“

Der kleine Saugroboter kann sich fest mit der auf Rollen gelagerten Plattform verbinden und sie zentimetergenau durch die Wohnung steuern. Die Reinigung spielt dann nur noch eine Nebenrolle, denn mithilfe der „FusionPlatform“ soll das Gerät beispielsweise Gegenstände durch das Haus bewegen, Kamerafahrten unternehmen oder Tablet-Bildschirme mobil verwendbar machen.

Die Basisplattform ist dabei in der Lage, bis zu acht Kilogramm Gewicht durch die Wohnung zu transportieren. Für diesen Zweck bietet SwitchBot auch optionales Zubehör an, beispielsweise eine durch einen Akku gespeiste Kombination aus Luftreiniger und Beistelltisch, eine auf der Plattform installierbare Kamera, ein Ventilator oder eine an einem verlängerten Arm befestigte Tablet-Halterung.

Auch Zubehör von Drittanbietern möglich

Grundsätzlich ist die „FusionPlatform“ als Basis für ein modulares System gedacht, das nicht zwingend aus von SwitchBot selbst vertriebenem Zubehör bestehen muss. Der Hersteller will sein eigenes Angebot in dieser Richtung stetig weiter ausbauen. Alternativ ist aber auch die Integration von 3D-gedruckten Komponenten und Geräten von Drittanbietern angedacht, die über die Ladestation mit Strom versorgt werden können.

SwitchBot zufolge ist es das Ziel, mit dem K20+ Pro die Basis für eine möglichst vielseitige technische Kreativität zu schaffen, sodass man den Roboter als Benutzer bestmöglich auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann.

Der SwitchBot K20+ Pro soll im Laufe des Jahres mit verschiedenen Leistungspaketen in den Handel kommen. Zum Preis liegen bislang keine Informationen vor.