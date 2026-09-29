Mova für den Garten: Drei Akku-Geräte ausprobiert

Der Hersteller Mova beschränkt sich längst nicht mehr auf Reinigungsroboter. Der Dreame-Ableger erweitert sein Sortiment zunehmend auf weitere Bereiche des Alltags. Dazu zählen mittlerweile auch Gartengeräte. Interessant ist dabei, dass Mova die Geräte jeweils inklusive Akku und Ladegerät ausliefert.

Ein Akkusystem für mehrere Gartengeräte

Mova setzt standardmäßig auf 20-Volt-Akkus, die je nach Geräteklasse eine Kapazität von 2.000 oder 4.000 mAh haben. Wir haben uns die Astsäge GC205 und die Astschere GPS201 angeschaut, die beide auf die kleinere Akkuversion setzen. Zudem haben wir einen Blick auf den Handrasenmäher GL415 geworfen, der mit zwei der größeren Akkus ausgeliefert wird.

Das Gartengeräte-Portfolio von Mova positioniert sich in Konkurrenz zu Anbietern wie Worx. Beim Preisvergleich muss man beachten, dass bei Mova stets Akku und Ladegerät inbegriffen sind. Die Unterschiede halten sich bei gleichwertigen Geräten allerdings in Grenzen. Interessant wird das vor allem, wenn man mehrere Produkte aus dem Sortiment verwendet und von der geräteübergreifenden Kompatibilität der Akkus profitiert.

Rasenmäher mit Mulchfunktion

Der Mova Handrasenmäher GL415 hat eine Schnittbreite von 38 Zentimetern und ist besonders für die Pflege von kleineren bis mittleren Rasenflächen und Vorgärten geeignet. Für Hanglagen ist der GL415 mangels Antrieb nur bedingt geeignet.

Die Schnitthöhe lässt sich in sechs Stufen zwischen 25 und 75 Millimetern einstellen. Das Gerät mäht sauber und lässt sich gut manövrieren. Mit einer Akkuladung läuft der Mäher rund eine halbe Stunde. Die exakte Laufzeit hängt von der Belastung und dem Arbeitsmodus ab. Bei trockenem und kurzem Gras fällt die Laufzeit im Eco-Modus noch deutlich länger aus.

Besonders gut gefällt uns hier die Möglichkeit, anstelle des Auffangkorbs auch einen im Lieferumfang enthaltenen Mulcheinsatz zu verwenden. Bei regelmäßigem Mähen kann der auf diese Weise zerkleinerte Rasenschnitt einfach liegen bleiben.

Der Rasenmäher ist komplett aus robust wirkendem Kunststoff gefertigt und dementsprechend leicht und handlich. Der Haltebügel lässt sich ohne Aufwand in der Höhe verstellen und zum Wegpacken des Mähers kompakt zusammenklappen. Mova bietet das Gerät zum Preis von 329 Euro an.

Astschere für kräftigere Äste

Die Mova Astschere GPS201 ist zum Preis von 149 Euro erhältlich und kommt mit dem kompakteren Akku mit 2.000 mAh. Grundsätzlich lässt sich die Schere auch mit den größeren Akkus des Rasenmähers verwenden, allerdings erhöht sich dadurch das ohnehin schon recht hohe Gewicht. Mit dem Standardakku wiegt die GPS201 knapp 1,5 Kilogramm.

Nicht nur ihr Gewicht macht die Mova-Astschere zu einem Gerät, mit dem man eher gezielt und über einen begrenzten Zeitraum statt über mehrere Stunden hinweg arbeitet. Die Schere ist auch vergleichsweise groß und mit kleineren Händen eher unhandlich zu bedienen, weil ein Finger stets ausreichend weit im „Abzug“ liegen muss, um die in den Auslöseknopf integrierte Sicherung zu bedienen.

Dafür kann das Gerät mit einer vergleichsweise großen Schnittweite punkten. Mit der GPS201 lassen sich Äste mit einem Durchmesser von bis zu 38 Millimetern schneiden. Alternativ lässt sich die Öffnungsweite auch auf maximal 28 Millimeter begrenzen. Die Schere arbeitet dann entsprechend schneller.

Wenn man mit etwas weniger Schnittbreite auskommt, sind kompaktere und leichtere Alternativen wie die elektrische Gartenschere von Kebtek vermutlich die bessere Wahl.

Kompakte Kettensäge mit automatischer Schmierung

Als drittes Gartengerät von Mova haben wir uns die Astsäge GC205 angeschaut. Die kompakte Kettensäge verfügt über ein zwölf Zentimeter langes Schwert und eignet sich bei der Gartenarbeit zum Schneiden stärkerer Äste und bei Bedarf auch kleinerer Bretter.

Hier ist besonders zu beachten, dass die Mova-Säge über einen integrierten Öltank mit Sichtfenster verfügt. Damit hebt sie sich von einigen vergleichbaren Modellen ab. Ärgerlich ist nur, dass im Lieferumfang kein Öl enthalten ist. Trocken sollte man die Kettensäge auf keinen Fall betreiben, daher sollte man passendes Kettenöl am besten direkt mitbestellen. Wir haben uns für ein Produkt von Oregon entschieden.

Die Säge kommt ebenfalls mit der 2.000-mAh-Variante des 20-Volt-Akkus von Mova und liegt gut in der Hand, wenn nötig lässt sich das Gerät auch gut beidhändig halten, indem man eine Hand von oben auflegt. Die Kette ist von oben durch eine Abdeckung geschützt, die beim Sägen nach hinten wegklappt.

Die Kette lässt sich über einen Schnellverschluss einfach nachspannen und ausbauen. Das ist aus unserer Sicht besonders wichtig, da dies bei solchen Geräten unabhängig vom Hersteller regelmäßig erforderlich ist. Abhängig davon, wie häufig und welches Material damit gesägt wird, werden die Kettenzähne mit der Zeit stumpf und müssen geschärft oder ausgetauscht werden. Mova selbst bietet bislang keine Ersatzketten an. Passende Produkte von Drittanbietern erhält man bereits zu Preisen unter 10 Euro.

Den regulären Preis für die Astsäge GC205 gibt Mova mit 129 Euro an. Aktuell bekommt man das Gerät inklusive Akku und Ladegerät sogar zum Preis von 89 Euro.