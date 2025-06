Google will auch in YouTube KI-Suchergebnisse anzeigen

An die KI-Zusammenfassungen bei der klassischen Google-Suche haben wir uns inzwischen gewöhnt. Google ist nun dabei, eine vergleichbare Erweiterung in die Suche auf YouTube zu integrieren. Die Funktion ist zunächst auf Mobilgeräte beschränkt und wird in den USA bereits öffentlich getestet.

Google zufolge soll die durch künstliche Intelligenz unterstützte Funktion das Suchererlebnis bei YouTube optimieren. Nutzer, die gezielt innerhalb bestimmter Kategorien nach Informationen suchen, bekommen fortan möglicherweise ein sogenanntes Ergebniskarussell angezeigt, das aus KI-basierten Suchergebnissen besteht.

Das Ergebniskarussell besteht aus thematisch passenden Videos, die um kurze Inhaltsbeschreibungen sowie weitere relevante Informationen ergänzt werden. Ziel ist es laut Google, die Nutzer direkt zu jenen Stellen innerhalb der vorgeschlagenen Videos zu führen, in denen ihre Fragen beantwortet werden. Die Funktion soll dazu beitragen, die Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten und den Zugriff auf relevante Inhalte zu vereinfachen.

Ein Beispiel von Google ist die Suchanfrage „Aktivitäten in Paris“, auf deren Basis ein KI-gestütztes Ergebniskarussell angezeigt wird, in dem passende Videoclips versammelt sind, die beispielsweise die besten Cafés und Museen der Stadt zeigen. Ergänzend dazu werden eine kurze Themenbeschreibung sowie Links zu weiteren Videos bereitgestellt.

Erstmal nur für Premium-Abonnenten in den USA

Im Rahmen des jetzt gestarteten öffentlichen Beta-Tests ist die Suche mit KI-gestütztem Ergebniskarussell vorerst nur in den USA und ausschließlich auf Mobilgeräten nutzbar. Es bleibt abzuwarten, wie schnell Google die Funktion auch für die Desktop-Version von YouTube bereitstellt und weitere Länder in die Testreihe integriert.

Die wichtigste Einschränkung kommt zuletzt: Zumindest aktuell ist darüber hinaus auch ein Premium-Abonnement von YouTube nötig, wenn man die neue Funktion ausprobieren will. Dies muss allerdings nichts heißen, Google testet auch YouTube-Funktionen, die später für alle Nutzer verfügbar sind, in der Regel zunächst nur mit Premium-Abonnenten.