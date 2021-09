Windows 11 ab 5. Oktober verfügbar

Windows 11 wird vom 5. Oktober an in Deutschland erhältlich sein. Wie Microsoft mitteilt, wird das Update von diesem Datum an schrittweise für berechtigte Windows-10-Computer bereitgestellt.

Microsoft hat Windows 11 bereits im Juni vorgestellt. Die neue Version des PC-Betriebsystems kommt mit umfassend überarbeiteter Optik. Microsoft wirbt mit einem besonders nutzerfreundlichen, modernen und zurückhaltenden Design. Damit verbunden bietet sogenannte „Snap-Layouts“ und „Snap-Gruppen“ neu Möglichkeiten, Programmfenster übersichtlich unter- und nebeneinander zu platzieren.

Die Möglichkeit, mehrere „Desktops“ für verschiedene Nutzungsszenarien anzulegen, erinnert an die Spaces in macOS. Auch die neu für Windows 11 verfügbaren Widgets sind für Apple-Nutzer nichts Neues. Bekannt kommt uns zudem das neue Store-Konzept von Microsoft vor, so soll der Microsoft Store in Windows 11 dank kuratierter Inhalte attraktiver werden.

Windows 11 lässt sich neben klassischen PCs auch auf Tablets nutzen. Dementsprechend wurde das Betriebssystem nicht nur für die Touch-Bedienung optimiert, sondern unterstützt auch die Bedienung mithilfe von Stift und Sprachsteuerung.

Windows 11 wird vom 5. Oktober an als kostenloses Update für unterstützte Rechner verfügbar sein sowie mit neuen PCs ausgeliefert. Details zu den Systemvoraussetzungen für Windows 11 hat Microsoft hier veröffentlicht.