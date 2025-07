„Window Glue“ koppelt macOS-Fenster aneinander

Window Glue ist eine neue Mini-App für die Menüleiste, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Fensterverwaltung unter macOS in bestimmten Situationen zu erleichtern. Der Name der Anwendung ist dabei wörtlich zu nehmen. Man kann mithilfe von „Window Glue“ zwei Fenster „zusammenkleben“, sodass sich diese fortan wie ein einzelnes Fenster verhalten.

„Window Glue“ wartet in der Menüleiste auf seinen Einsatz. Wenn ihr zwei Finder- oder Anwendungsfenster miteinander verbinden wollt, wählt ihr eines davon aus und aktiviert die Funktion „Kleber hinzufügen“ über das Programmsymbol in der Menüleiste. Anschließend könnt ihr das so aktivierte Fenster seitlich, von oben oder von unten an ein anderes Fenster „andocken“. Ein grafischer Effekt zeigt die Verbindung der beiden Fenster an, die sich anschließend nur noch gemeinsam bewegen oder in Größe und Form verändern lassen.

Verbindet auch Fenster aus unterschiedlichen Apps

Die App funktioniert dabei anwendungsübergreifend, ihr könnt also beispielsweise auch ein Finder-Fenster mit einem Fenster aus Apples Mail-Programm verbinden. Wenn die Verkettung wieder aufgelöst werden soll, kann man über die Menüleiste entweder nur das gerade aktive Fenster oder alle Fenster „entkleben“.

Über Sinn und Zweck der Anwendung lässt sich nicht streiten. Es hängt vielmehr von der persönlichen Arbeitsweise und der Art der mit dem Computer erledigten Aufgaben ab, ob sich „Window Glue“ als hilfreiche Erweiterung in den Arbeitsalltag einfügt.

Kostenlos über GitHub erhältlich

„Window Glue“ lässt sich kostenlos über die Entwicklerplattform GitHub laden. Die App wurde zwar erst am Wochenende veröffentlicht und ist aktuell in Version 1.0.1 erhältlich, hat aber bereits eine Vielzahl von unterstützten Sprachen im Gepäck, darunter auch Deutsch.

Der Entwickler der App stammt aus der Ukraine und bietet mit dem Folders File Manager schon seit längerer Zeit einen Dateimanager für Apple-Rechner über den Mac App Store an.