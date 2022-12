Wieviel HomePods kann man in einem Netzwerk verwenden?

Im Rahmen seiner Versuche hat Langabeer letztendlich ermittelt, dass es sich bei einer Gesamtzahl von sechs HomePods im Haus um die magische Grenze handelt. Alles, was darüber hinaus geht, funktioniert zwar generell auch, sorgt aber vermehrt für Probleme, die mit zunehmender HomePod-Zahl auch ansteigen. Beispielsweise bleiben Siri-Kommandos unbeantwortet oder die HomePods in einzelnen Räumen sind plötzlich nicht mehr verfügbar. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob die HomePods einzeln oder als Stereoset genutzt werden. Wer drei seiner Räume mit Stereopaaren der HomePods ausstattet, hat ebenfalls schon das angebliche Maximum erreicht.

Schaut man sich dann noch das unten eingebettete Video an, so stellt sich die Frage, ob an der Obergrenze von sechs HomePods beziehungsweise HomePod Minis für eine dauerhaft verlässliche Funktion nicht etwas dran ist. In dem Film geht George Langabeer vom YouTube-Kanal SilverHammer Surveillance ausführlich auf das Thema ein. Der Smarthome-Fanatiker hat mittlerweile mehrere Anläufe genommen, um sein Sonos-Setup vollständig durch HomePods zu ersetzen, musste jedoch jedesmal feststellen, dass die Zuverlässigkeit der Apple-Lautsprecher mit wachsender Stückzahl abgenommen hat.

