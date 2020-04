Wieder Unitymedia-Drohanrufe: „Wir leiten den Sperrauftrag ein“

Unitymedia ist zwar weitgehend Geschichte und zählt mittlerweile zu Vodafone. Die unseriösen Geschäftspraktiken, mit denen offenbar durch die vom Anbieter ausgeschriebenen Provisionen angetriebene Tarifvermittler arbeiten, haben die Übernahme leider jedoch überlebt.

Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach über die Problematik berichtet, dass Telekommunikationsunternehmen im Kampf um Kunden mit unseriös agierenden Geschäftspartnern teils erstaunlich viel Nachsicht zeigen. Beschwerden werden ignoriert und eindeutige Sachverhalte schlicht geleugnet.

Wir greifen das Thema wieder auf, weil bei uns nach gut einem Jahr Pause nun erneut das Telefon geklingelt hat und eine Dame am Apparat war, die sich als Mitarbeiterin von „Unitymedia Vodafone Stuttgart“ ausgegeben hat. Erfahrungsgemäß sind wir kein Einzelfall, die Aktionen der Drückerkolonnen laufen stets in größeren Wellen ab und die Vorgehensweise kann durchaus verunsichern. Gewöhnlich wird unterstellt, dass man widerrechtlich den TV-Anschluss nutzt, also müsse man seinen Vertrag entsprechend aktualisieren. Andernfalls drohen die Anrufer mit einer Sperrung des Anschlusses.

Die Anrufer verfügen dabei über aktuelle persönliche Daten sowie vollständige Vertragsinformationen, eine Zusammenarbeit mit Unitymedia steht somit außer Frage. Den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens haben wir in unserem Fall hinzugezogen, da nachweislich eine Auskunftssperre bestand und der Konzern die genutzten Daten gar nicht hätte nach außen geben dürfen. Wir raten euch ebenso, im Zweifel bei dem für euch zuständigen Datenschutzbeauftragten von Vodafone oder Unitymedia nachzuhaken. Einfache Beschwerden beim Kundenservice verpuffen ohne Wirkung.

Lasst euch durch solche Anrufe auf keinen Fall verunsichern und euch schon gar nicht zu irgendwelchen Vertragsänderungen bewegen. Protokolliert stattdessen die angezeigte Telefonnummer (auch wenn sie gefälscht ist), den angeblichen Namen der Anrufenden sowie Datum und Uhrzeit. Wenn ihr den Datenschützern von Unitymedia Arbeit machen wollt, schickt diesen dies alles per E-Mail und bittet darum zu prüfen, auf welcher Basis die Anrufer an eure Daten gekommen sind.