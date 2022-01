Wieder da: 2 Adapterstecker von USB-C auf USB-A für 8 Euro

Die Rabattcodes müsst ihr beim Kaufabschluss an der Kasse eingeben. Wie immer weisen wir darauf hin, dass die Aktion mit Blick auf die verfügbare Stückzahl und Laufzeit begrenzt ist. Überprüft also stets auch den nach Eingabe der Codes für euch angezeigten Endpreis.

Der Syncwire-Adapter von USB-C auf USB-A lässt sich an Apples neuen Rechnermodellen verwenden, um älteres USB-Zubehör zu verwenden. Standardmäßig fallen für zwei der Zwischenstecker 10,99 Euro an. Mit dem Rabattcode 4C55G3FS bekommt ihr das Doppelpack zum Aktionspreis von 7,69 Euro.

Syncwire hat uns wieder Rabattcodes für seine USB-Adapter-Doppelpacks zur Verfügung gestellt. Die kleinen, wahlweise von USB-C auf USB-A oder umgekehrt erhältlichen Zwischenstecker leisten gute Dinge, wenn man mal eben ein einfaches USB-Gerät, dessen Kabel standardbedingt nicht passt, mit dem Rechner verbinden will. Man muss hier nicht zwingend gleich in einen Hub oder ein Dock investieren und die kleinen Stecker lassen sich auch einfach unterwegs benutzen.

