Wie viel Geld verdienen Künstler? Spotify legt erste Zahlen vor

Welchen Anteil der monatlich eingestrichenen Gebühren der Musik-Streaming-Dienst Spotify an die Künstler auszahlt, die auf der eigenen Plattform gehört werden, hat zwar nicht direkt mit der Kontroverse über Apples Umgang mit dem Konkurrenten aus Skandinavien zu tun, wird in Diskussionen über die kürzlich angeordnete Bußgeldzahlung aber immer wieder angeführt.

„Spotify bezahlt die Künstler so schlecht, da brauchen die sich erst gar nicht über Apple beschweren“, so die verkürzte Variante des Arguments, das in emotionalen Debatten immer wieder aufgegriffen werden kann.

Um auf diesen Vorwurf zu reagieren, hat Spotify heute Zahlen zur Künstlervergütung veröffentlicht, geht dem direkten Vergleich mit Amazon Music, Apple Music und Tidal jedoch aus dem Weg.

Stattdessen liefert Spotify mehrere Kennzahlen ohne zugehörigen Kontext aus, die zwar unterstreichen, dass Spotify viel Geld an die Musikindustrie überweist, allerdings keine tiefergehenden Bewertungen der Fairness von Verteilung und Höhe zulassen.

Die wichtigsten Zahlen und Kenndaten auf einen Blick: