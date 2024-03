Streaming: Deezer Free verschwindet, MrBeast bei Prime Video

Der Musik-Streaming-Dienst Deezer hat seinen kostenfreien Zugriff weiter zusammengestrichen. Amazons Videoabteilung hat eine Gegenoffensive zur Reality-Gameshow „Squid Game: The Challenge“ von Netflix angekündigt, bei der ein Preisgeld in Höhe von 5 Millionen Euro verteilt werden soll.

Deezer Free verschwindet

Der Spotify-Konkurrent Deezer ist dazu übergegangen, skandinavischen Nutzern über die bevorstehende Einstellung von Deezer Free zu informieren und kündigt per E-Mail das Ende des kostenfreien Zugriffs im Laufe des kommenden Monats an.

Wer anschließend weiter über sein Deezer-Konto verfügen möchte, ist dazu aufgerufen in den Premium-Tarif zu wechseln, einen Familienzugang abzuschließen oder das Duo-Abo zu buchen, mit dem sich Paare zwei Premium-Zugänge zum Sonderpreis teilen können.

Wer nicht in einen der kostenpflichtigen Tarife wechselt, wird ab Mai keinen Zugriff mehr auf sein Deezer-Konto haben und verliert die Möglichkeit, den werbefinanzierten Zugriff auf den Musik-Streaming-Dienst zu nutzen.

Über ein ähnliches Vorgehen berichten auch Anwender aus Spanien und Italien. Wir haben bei Deezer nachgefragt, ob bzw. wann auch deutsche Anwender von der Umstellung betroffen sein werden und warten derzeit noch auf eine Antwort.

MrBeast bei Prime Video

Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video hat die Produktion einer neuen Reality-Gameshow mit dem Namen „Beast Games“ angekündigt, die von dem populären YouTuber Jimmy Donaldson produziert wird, der auf Googles Videoportal als „MrBeast“ bekannt ist.

Im Rahmen der Show sollen 1.000 Teilnehmer um ein Preisgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar konkurrieren. Dabei handelt es sich laut Amazon um den bisher höchsten Einzelpreis, der jemals in der Geschichte von Fernseh- und Streaming-Wettbewerben ausgelobt wurde. MrBeast wird in der Show als Moderator und als ausführender Produzent fungieren.

Heimliches Vorbild? „Squid Game: The Challenge“