Wenn ihr wegen der bei der Produktvorstellung angekündigten Matter-Unterstützung auf den Standventilator TurboPoly 765S von Dreo gewartet habt, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Ventilator lässt sich inzwischen zwar bestellen, kommt allerdings ohne die Möglichkeit zur Anbindung an Smarthome-Plattformen wie Apple Home oder Alexa.

Laut Dreo ist die Matter-Unterstützung allerdings nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Die Funktion sei derzeit noch nicht verfügbar, werde jedoch zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet. Nach aktuellem Stand soll die Funktion frühestens Ende Juni oder Anfang Juli verfügbar sein.

Die Matter-Erweiterung dürfte dann per Firmware-Update nachgereicht werden. Der Ventilator verfügt über eine erweiterte App-Anbindung und kann darüber auch aktualisiert werden.

Tisch- und Standventilator in einem

Zu den Besonderheiten des neuen Ventilators gehört die Möglichkeit, das Gerät sowohl als Tisch- als auch als Standventilator zu verwenden. Der Rotoraufsatz lässt sich horizontal um 150 Grad und vertikal um 100 Grad schwenken und kann laut Hersteller einen Luftstrom mit einer Reichweite von bis zu 37 Metern erzeugen und bis zu 2.549 Kubikmeter Luft pro Stunde umwälzen.

Für die Raumbelüftung stehen sechs Modi und zwölf Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl, sodass sich das Gerät bei Bedarf auch in Schlafräumen und dergleichen betreiben lässt. Die minimale Lautstärke im Betrieb wird mit 20 dB angegeben.

Steuerung per App oder Fernbedienung

Unsere Praxiserfahrung mit anderen Geräten zeigt, dass man nicht jedes Mal das iPhone bemühen will, um den Ventilator zu bedienen. Von daher ist auch hier positiv anzumerken, dass sich der Dreo-Ventilator nicht nur per App, sondern auch direkt über die mitgelieferte Fernbedienung steuern lässt.. Die oben angesprochene, noch nicht verfügbare Matter-Einbindung in Apple Home & Co. soll über WLAN realisiert werden.

Der Dreo TurboPoly 765S lässt sich über die Webseite des Herstellers zum Preis von 189,99 Euro bestellen.