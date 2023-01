IKEA PILSKOTT: Neue Smart-Home-Leuchten für Decke und Boden

Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die im eigenen Setup aktiven Fernbedinungen nun nicht mehr direkt mit den einzelnen Lampen verbunden werden, sondern mit dem DIRIGERA-Hub kommunizieren, was den Steuerbefehl seinerseits an die jeweiligen Leuchtmittel weiterreicht.

Dabei werden die jeweils 99 Euro teuren PILSKOTT-Modelle in zwei Varianten angeboten. Einer LED-Hängeleuchte in Mattschwarz und einer LED-Standleuchte, ebenfalls in Schwarz.

Insert

You are going to send email to