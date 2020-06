Wenn das iPad nicht lädt: Anschluss reinigen und Kabel tauschen

Mit dem neu veröffentlichten Support-Artikel „Wenn dein iPad nicht lädt“ will Apple Anwenderfehler beim Aufladen eines iPad verhindern. Das wohl in kürze auch deutschsprachig erhältliche Dokument geht auf die wichtigsten Eckpunkte in diesem Zusammenhang ein.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, das iPad zu laden. Alternativ zum Standard-USB-Netzteil bietet sich auch ein Computer oder ein sonstiges Lade-Zubehör an.

Fehler treten Apple zufolge in erster Linie bei Verwendung von inkompatiblem Zubehör auf. So können ein falsches Netzteil oder Kabel dafür verantwortlich sein, dass das iPad nur mäßig mit Strom versorgt wird und dementsprechend langsam lädt. Zum Funktionstest empfiehlt es sich also immer, das mitgelieferte Original-Zubehör zu verwenden.

Wenn auf dem Bildschirm die Meldung erscheint, dass das angeschlossene Zubehör nicht unterstützt wird, so muss dies nicht zwingend mit einem „faulen“ Kabel zusammenhängen. Prüft hier besonders auch den Lightning- oder USB-Anschluss des Geräts, denn schon kleine Beschädigungen oder Verschmutzungen können das Ladeverhalten beeinflussen. Auch hier empfiehlt es sich, im Rahmen der systematischen Fehlersuche zunächst mit Apples Originalzubehör zu beginnen.