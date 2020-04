Weekend-Deals bei Saturn: Beats-Hörer mit 25% Sonderrabatt

Die Wochenend-Deals von Saturn sind einen Blick wert. Unter anderem bekommt ihr dort auf alle vorrätigen Beats-Kopfhörer 25 Prozent Sonderrabatt. Der Preisnachlass wird am Ende im Warenkorb abgezogen. Bei den Powerbeats Pro beispielsweise reduziert sich der angegebene Preis von219,99 Euro so am Ende auf 164,99 Euro.

Im Moment sind die virtuellen Regale hier noch ganz gut gefüllt und es wird nahezu die komplette Palette an Kopf- und Ohrhörern der Marke Beats als verfügbar angezeigt. Das dürfte sich im Laufe des Wochenendes ändern, die Aktion läuft noch wie alle anderen Weekend-Deals auch bis Montag früh.

Die restlichen Saturn-Angebote dieses Wochenende bilden einen bunten Mix, von Smarthome- und Netzwerk-Produkten wie etwa Powerline- und FritzBoxen über Fitness-Tracker bis hin zu externen und internen Festplatten und SSDs ist einiges dabei.