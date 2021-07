Web-Browser Vivaldi mit erweiterten Tab-Optionen

Der Webbrowser Vivaldi ist in Version 4.1 verfügbar. Nicht nur Apple mit Safari , auch die Entwickler von Vivaldi versuchen sich an einem neuen Tab-Konzept. Mit dem Update führt Vivaldi sogenannte Akkordeon-Tabgruppen ein, die sich bei Benutzung ausklappen und ansonsten automatisch in komprimierter Form dargestellt werden.

