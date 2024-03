watchOS 10.4 – tvOS 17.4 – HomePod OS 17.4

Gemeinsam mit macOS Sonoma 14.4 hat Apple auch neue Softwareversionen für den HomePod, Apple TV und die Apple Watch freigegeben. In der Folge könnt ihr die von Apple veröffentlichten Hinweise zu den enthaltenen Neuerungen und Verbesserungen einsehen.

watchOS 10.4 für die Apple-Uhr

watchOS 10.4 kümmert sich vor allem auch um das Problem mit der sogenannten „Geisterbedienung“, von dem die neusten Modelle der Apple-Uhr betroffen waren. Zudem steht eine neue Option für die vollständige Anzeige von Mitteilungen zur Verfügung.

Mit der Einstellung „Zum Anzeigen der vollständigen Mitteilung tippen“ kannst du nun Mitteilungen per Doppeltipp erweitern.

Bei Verwendung von Apple Pay mit der Funktion „Mit AssistiveTouch bestätigen“ ist zur höheren Sicherheit ein Code erforderlich. Doppeltes Drücken der Seitentaste wird nicht unterstützt.

Ein Problem wird behoben, bei dem falsche Berührungen auf dem Display auftreten können.

Ein Problem wird behoben, das die Synchronisierung von Kontakten mit der Apple Watch verhindern kann.

Softwareversion 14.4 für den HomePod

Hier sind wir gespannt, als wie gut sich diese Funktion in der Praxis erweisen wird. Der HomePod will künftig von alleine Wissen, über welchen Dienst man die Medienwiedergabe starten will. Probleme könnte es zumindest dann geben, wenn man regelmäßig die Anbieter wechselt.

Dieses Update befähigt Siri, deinen bevorzugten Mediendienst zu erlernen, damit du nicht mehr den Namen der Medien-App zu deiner Anfrage hinzufügen musst. Dieses Update enthält zudem Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

tvOS 17.4 als Wartungs-Update

Zu den mit tvOS 17.4 verbundenen Neuerungen liegen uns noch keine Informationen vor. Es ist anzunehmen, dass Apple hier ähnlich wie im Zusammenhang mit macOS Sonoma 14.4 Anpassungen unter anderem im App Store vornimmt, um die für Entwickler verfügbaren neuen Zahlungsmöglichkeiten auch hier zu unterstützen.

Darüber hinaus beinhalten alle drei Aktualisierungen wie gewohnt auch Sicherheitsverbesserungen. Details hierzu werden in der Regel mit etwas zeitlichem Versatz nachgereicht.