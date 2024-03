Parallels 19.3: Produktpflege und Abschied von Parallels Access

Die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop ist neu in Version 19.3 verfügbar. Interessanter als das Update dürfte für einige Nutzer der Anwendung allerdings sein, dass die bislang ins Parallels-Paket integrierte Fernwartungslösung Parallels Access ersatzlos gestrichen wurde.

Bestehende Nutzer können Parallels Access noch bis Ende April verwenden. Neue Konten lassen sich nicht mehr anlegen, auch wenn sich die zugehörige iOS-App aktuell noch im App Store laden lässt. Der Auftritt der Zusatzlösung Access wurde bereits von der Parallels-Webseite entfernt.

Parallels Access war im Rahmen eines kostenlosen Probeabos in Parallels Desktop integriert, das auf Jahresbasis verlängert werden konnte. Die Software hat es ermöglicht, von Mobilgeräten wie dem iPhone oder iPad aus auf entfernte Computer zuzugreifen, unabhängig davon, ob es sich um Macs oder Windows-Geräte handelt.

Man darf davon ausgehen, dass mangelnde Akzeptanz unter den Parallels-Kunden der Hauptgrund für die Einstellung ist. Der Markt hält einige alternative und zum Teil auch deutlich leistungsfähigere Lösungen für den Fernzugriff auf Computer bereit.

Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen

Das Update auf Parallels Desktop 19 kümmert sich derweil in erster Linie um Verbesserungen in den Bereichen Stabilität und Sicherheit. Eine vollständige Übersicht der enthaltenen Änderungen lässt sich hier auf der Parallels-Webseite einsehen. Die mit Parallels erstellte virtuelle Maschinen auf einem Mac mit M3-Prozessor betreffenden Änderungen hängen wir als Liste unten an.

Zunächst hier aber auch noch der Hinweis, dass Parallels mit der kommenden Version 20 einige Fäden zu älteren Mac-Systemen abschneidet und bereits vorab eine Reihe von Funktionen abgekündigt hat. Den Entwicklern zufolge haben diese Änderungen „nur geringe oder gar keine Auswirkungen“ auf den Arbeitsablauf von Parallels-Nutzern. Ob dies auch für euren Einsatzbereich gilt, könnt ihr in diesem Hilfedokument im Bereich „Was wird demnächst veraltet sein oder aus Parallels Desktop entfernt werden?“ nachlesen.

Parallels Desktop 19.3: Neuerungen für macOS