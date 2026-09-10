ifun.de — Apple News seit 2001. 47 067 Artikel

Plus kostet pro WLAN-Adapter

Waschmaschine fertig? Laundrify-Historie wandert ins Abo
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Mit Version 2.0 hat der Entwickler der Waschmaschinen-Steckdose Laundrify die zugehörige App neu aufgebaut und führt zugleich das kostenpflichtige Angebot „laundrify plus“ ein. Damit ändern sich auch die Grenzen der kostenlosen Nutzung. Während Push-Mitteilungen und die grundlegende Überwachung der Waschmaschine weiterhin ohne laufende Kosten funktionieren, stehen ältere Verbrauchsdaten künftig nur noch Abonnenten zur Verfügung.

Laundrify

Laundrify richtet sich weiterhin an Nutzer, die Waschmaschinen oder Trockner ohne eigene App-Anbindung nachrüsten wollen. Der WLAN-Adapter erkennt anhand der Leistungsaufnahme, wann ein Waschgang beginnt und endet. Diese Grundidee begleitet uns seit dem Verkaufsstart des Zubehörs im Jahr 2020. Später kamen unter anderem detaillierte Verbrauchsansichten hinzu.

Kostenlose Historie wird begrenzt

Genau bei diesen Verbrauchsdaten setzt das neue Abo an. Ohne Plus lassen sich Programm-Details mit Dauer und Energieverbrauch noch vier Wochen zurückverfolgen. Statistiken zu Verbrauchswerten pro Monat, Jahr und insgesamt reichen in der kostenlosen Variante drei Monate zurück. Mit Plus entfallen diese Beschränkungen.

Energieverbrauch Laundrify

Zusätzlich berechnet das Abo Stromkosten für einzelne Programme und längere Zeiträume, erlaubt den Vergleich mit ähnlichen Haushalten und ergänzt Push-Mitteilungen um die Aktionen „Erledigt“ und „Erneut erinnern“. Die Live-Anzeige des aktuellen Programms, normale Push-Benachrichtigungen, Smart-Home-Integrationen, Freigaben innerhalb des Haushalts sowie Sicherheitsmeldungen und Firmware-Updates bleiben kostenlos.

1,49 Euro je Adapter und Monat

Laundrify plus kostet bei monatlicher Zahlung 1,49 Euro. Als Jahrespreis nennt die App 14,95 Euro. Entscheidend ist dabei, dass das Abonnement nicht pauschal für das Benutzerkonto gilt, sondern pro WLAN-Adapter berechnet wird. Aktiviert wird es als In-App-Kauf über den App Store.

Laundrify App

Version 2.0 bringt unabhängig davon ein neues Design und erweitert die laufende Programmansicht. Während eines Waschgangs zeigt die App nun eine Verbrauchskurve in Echtzeit und eine Vorschau auf den verbleibenden Programmverlauf.

Zudem können Schwellwerte eingestellt und anhand eines tatsächlich aufgezeichneten Programms simuliert werden. Damit wächst der Funktionsumfang deutlich, zugleich wird ein Teil der 2022 noch kostenlos eingeführten Verbrauchsauswertung hinter die neue Bezahlschranke verschoben.

Produkthinweis
laundrify WLAN-Adapter mini – macht Waschmaschine und Trockner smart 29,95 EUR

Mit Dank an Christoph!
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
10. Sep. 2026 um 17:52 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Zum Glück kann HomeAssistant mit smarter Steckdose mit Leistungsmessung das alles ohne verpflichtendes Abo…

  • Home Assistant löst so viele Probleme, auch die, die man noch gar nicht als Problem erkannt hat. :-)

  • Gut, dass ich das eh in Home Assistant hab. Kostet 0€ extra.

  • Lässt sich auch mit jeder Home Assistant kompatiblen Smart Plug und der entsprechenden Automation lösen – läuft bei mir seit Jahren einwandfrei und ist bis auf die Steckdose Kostenlos:)

  • Gut zu wissen bevor ich den dritten für die Spülmaschine kaufe

  • Ich verwende Home Assistant, habe ein paar Shelly Steckdosen und mithilfe von kostenlosen YouTube Videos kann man sich solche Sachen selber bauen.
    Wenn noch nie etwas mit Home Assistant zu tun hatte, sollte sich die Videos von Simon 42 anschauen.
    So bin auch ich zu Home Assistant gekommen.
    Inzwischen verwende ich Claude, schreibe dem, was ich haben will, und er programmiert mir die ganzen Anwendungen.
    Aber wie gesagt, man kann es mit etwas Geduld und Zeit auch selber machen

  • Home-Assistant, eine beliebige smarte Steckdose und die Erweiterung WashData machen es möglich, nachdem es vorher jahrelang auch eine Automation getan hat.

  • Man braucht noch nicht einmal Home Assistent, mit einem Shelly Plug S und der Shelly – App kann das genauso gut gelöst werden. Auch dazu gibt es Youtube- Videos.

  • Die Dinger haben ein schlechte Reichweite, vom Keller bis in die zweite Etage gehen die nicht. Mit den Steckedosen von Homematic IP und einer Zentrale von der Telekom geht das

  •  ut paucis dicam

  • Unsere LG Waschmaschine kann WLAN und ist damit in HA direkt eingebunden.

  • Wir haben noch das erste Model – den großen – und es genügt zu wissen wann die Waschmaschine fertig ist.
    Abo oder so interessiert uns Null.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47067 Artikel in den vergangenen 9088 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven