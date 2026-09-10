Plus kostet pro WLAN-Adapter
Waschmaschine fertig? Laundrify-Historie wandert ins Abo
Mit Version 2.0 hat der Entwickler der Waschmaschinen-Steckdose Laundrify die zugehörige App neu aufgebaut und führt zugleich das kostenpflichtige Angebot „laundrify plus“ ein. Damit ändern sich auch die Grenzen der kostenlosen Nutzung. Während Push-Mitteilungen und die grundlegende Überwachung der Waschmaschine weiterhin ohne laufende Kosten funktionieren, stehen ältere Verbrauchsdaten künftig nur noch Abonnenten zur Verfügung.
Laundrify richtet sich weiterhin an Nutzer, die Waschmaschinen oder Trockner ohne eigene App-Anbindung nachrüsten wollen. Der WLAN-Adapter erkennt anhand der Leistungsaufnahme, wann ein Waschgang beginnt und endet. Diese Grundidee begleitet uns seit dem Verkaufsstart des Zubehörs im Jahr 2020. Später kamen unter anderem detaillierte Verbrauchsansichten hinzu.
Kostenlose Historie wird begrenzt
Genau bei diesen Verbrauchsdaten setzt das neue Abo an. Ohne Plus lassen sich Programm-Details mit Dauer und Energieverbrauch noch vier Wochen zurückverfolgen. Statistiken zu Verbrauchswerten pro Monat, Jahr und insgesamt reichen in der kostenlosen Variante drei Monate zurück. Mit Plus entfallen diese Beschränkungen.
Zusätzlich berechnet das Abo Stromkosten für einzelne Programme und längere Zeiträume, erlaubt den Vergleich mit ähnlichen Haushalten und ergänzt Push-Mitteilungen um die Aktionen „Erledigt“ und „Erneut erinnern“. Die Live-Anzeige des aktuellen Programms, normale Push-Benachrichtigungen, Smart-Home-Integrationen, Freigaben innerhalb des Haushalts sowie Sicherheitsmeldungen und Firmware-Updates bleiben kostenlos.
1,49 Euro je Adapter und Monat
Laundrify plus kostet bei monatlicher Zahlung 1,49 Euro. Als Jahrespreis nennt die App 14,95 Euro. Entscheidend ist dabei, dass das Abonnement nicht pauschal für das Benutzerkonto gilt, sondern pro WLAN-Adapter berechnet wird. Aktiviert wird es als In-App-Kauf über den App Store.
Version 2.0 bringt unabhängig davon ein neues Design und erweitert die laufende Programmansicht. Während eines Waschgangs zeigt die App nun eine Verbrauchskurve in Echtzeit und eine Vorschau auf den verbleibenden Programmverlauf.
Zudem können Schwellwerte eingestellt und anhand eines tatsächlich aufgezeichneten Programms simuliert werden. Damit wächst der Funktionsumfang deutlich, zugleich wird ein Teil der 2022 noch kostenlos eingeführten Verbrauchsauswertung hinter die neue Bezahlschranke verschoben.
Aber wozu das alles?
Zum Glück kann HomeAssistant mit smarter Steckdose mit Leistungsmessung das alles ohne verpflichtendes Abo…
Genau das habe ich mir auch gedacht. HomeAssistant macht zwar auch Arbeit – aber man kann da über solche Abos und damit auch die Kosten nur müde lächeln.
Home Assistant löst so viele Probleme, auch die, die man noch gar nicht als Problem erkannt hat. :-)
Ein Abo für die Waschmaschine…
Gut, dass ich das eh in Home Assistant hab. Kostet 0€ extra.
Lässt sich auch mit jeder Home Assistant kompatiblen Smart Plug und der entsprechenden Automation lösen – läuft bei mir seit Jahren einwandfrei und ist bis auf die Steckdose Kostenlos:)
Gut zu wissen bevor ich den dritten für die Spülmaschine kaufe
Ich verwende Home Assistant, habe ein paar Shelly Steckdosen und mithilfe von kostenlosen YouTube Videos kann man sich solche Sachen selber bauen.
Wenn noch nie etwas mit Home Assistant zu tun hatte, sollte sich die Videos von Simon 42 anschauen.
So bin auch ich zu Home Assistant gekommen.
Inzwischen verwende ich Claude, schreibe dem, was ich haben will, und er programmiert mir die ganzen Anwendungen.
Aber wie gesagt, man kann es mit etwas Geduld und Zeit auch selber machen
Gibt bessere Lösung über Home Assistant :-D
Und tschüss.
Eine Seuche der Neuzeit. Ätzend, diese Abos!
Home-Assistant, eine beliebige smarte Steckdose und die Erweiterung WashData machen es möglich, nachdem es vorher jahrelang auch eine Automation getan hat.
Man braucht noch nicht einmal Home Assistent, mit einem Shelly Plug S und der Shelly – App kann das genauso gut gelöst werden. Auch dazu gibt es Youtube- Videos.
Frage: Kann das auch Home Assistant?
Das würde ich auch gerne wissen. Die bisherigen Kommentare hier geben gar keine Auskunft darüber. Schade.
Die Dinger haben ein schlechte Reichweite, vom Keller bis in die zweite Etage gehen die nicht. Mit den Steckedosen von Homematic IP und einer Zentrale von der Telekom geht das
Das erledigt bei mir der Timer meiner Watch!
Unsere LG Waschmaschine kann WLAN und ist damit in HA direkt eingebunden.
Wir haben noch das erste Model – den großen – und es genügt zu wissen wann die Waschmaschine fertig ist.
Abo oder so interessiert uns Null.