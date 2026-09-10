Waschmaschine fertig? Laundrify-Historie wandert ins Abo

Mit Version 2.0 hat der Entwickler der Waschmaschinen-Steckdose Laundrify die zugehörige App neu aufgebaut und führt zugleich das kostenpflichtige Angebot „laundrify plus“ ein. Damit ändern sich auch die Grenzen der kostenlosen Nutzung. Während Push-Mitteilungen und die grundlegende Überwachung der Waschmaschine weiterhin ohne laufende Kosten funktionieren, stehen ältere Verbrauchsdaten künftig nur noch Abonnenten zur Verfügung.

Laundrify richtet sich weiterhin an Nutzer, die Waschmaschinen oder Trockner ohne eigene App-Anbindung nachrüsten wollen. Der WLAN-Adapter erkennt anhand der Leistungsaufnahme, wann ein Waschgang beginnt und endet. Diese Grundidee begleitet uns seit dem Verkaufsstart des Zubehörs im Jahr 2020. Später kamen unter anderem detaillierte Verbrauchsansichten hinzu.

Kostenlose Historie wird begrenzt

Genau bei diesen Verbrauchsdaten setzt das neue Abo an. Ohne Plus lassen sich Programm-Details mit Dauer und Energieverbrauch noch vier Wochen zurückverfolgen. Statistiken zu Verbrauchswerten pro Monat, Jahr und insgesamt reichen in der kostenlosen Variante drei Monate zurück. Mit Plus entfallen diese Beschränkungen.

Zusätzlich berechnet das Abo Stromkosten für einzelne Programme und längere Zeiträume, erlaubt den Vergleich mit ähnlichen Haushalten und ergänzt Push-Mitteilungen um die Aktionen „Erledigt“ und „Erneut erinnern“. Die Live-Anzeige des aktuellen Programms, normale Push-Benachrichtigungen, Smart-Home-Integrationen, Freigaben innerhalb des Haushalts sowie Sicherheitsmeldungen und Firmware-Updates bleiben kostenlos.

1,49 Euro je Adapter und Monat

Laundrify plus kostet bei monatlicher Zahlung 1,49 Euro. Als Jahrespreis nennt die App 14,95 Euro. Entscheidend ist dabei, dass das Abonnement nicht pauschal für das Benutzerkonto gilt, sondern pro WLAN-Adapter berechnet wird. Aktiviert wird es als In-App-Kauf über den App Store.

Version 2.0 bringt unabhängig davon ein neues Design und erweitert die laufende Programmansicht. Während eines Waschgangs zeigt die App nun eine Verbrauchskurve in Echtzeit und eine Vorschau auf den verbleibenden Programmverlauf.

Zudem können Schwellwerte eingestellt und anhand eines tatsächlich aufgezeichneten Programms simuliert werden. Damit wächst der Funktionsumfang deutlich, zugleich wird ein Teil der 2022 noch kostenlos eingeführten Verbrauchsauswertung hinter die neue Bezahlschranke verschoben.