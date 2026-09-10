Yoto Player 4 und Mini 4: Neue Generation mit Schnellzugriff

Yoto aktualisiert seine beiden Audioplayer für Kinder. Der Yoto Player der 4. Generation und der kompaktere Yoto Mini der 4. Generation erhalten mehr Speicher, schnellere Funktechnik und eine neue Möglichkeit, häufig genutzte Inhalte ohne Karte zu starten. Vorbestellungen sind seit heute möglich.

Der Yoto Mini kostet in Deutschland 99,99 Euro und soll ab dem 30. September ausgeliefert werden. Das größere Modell folgt am 15. Oktober für 129,99 Euro.

Wir nutzen privat sowohl den Mini als auch den regulären Player und schätzen vor allem, dass sich die Geräte nicht auf gekaufte Hörspielkarten beschränken. Podcasts, Internetradio und eigene MP3-Sammlungen lassen sich ebenfalls einbinden. Schon beim Yoto Player der dritten Generation gehörten wiederbeschreibbare Karten deshalb zu den interessanteren Eigenschaften.

Grüner Knopf ersetzt bei Bedarf die Karte

Neu ist ein grüner Dreh- und Druckknopf. Eltern können darüber in der Yoto-App bis zu 20 Favoriten hinterlegen, die Kinder anschließend direkt am Gerät aufrufen. Die Auswahl darf aus vorhandenen Karten, rein digitalen Inhalten und kostenlosen Angeboten aus der App bestehen. Für Tages- und Nachtzeiten lassen sich unterschiedliche Zusammenstellungen anlegen.

Damit entschärft Yoto eine kleine Schwäche des bisherigen Konzepts: Lieblingsinhalte bleiben erreichbar, auch wenn die passende Karte gerade nicht auffindbar ist. Die Karten selbst verschwinden nicht. Beide neuen Geräte werden weiterhin mit einer „Make Your Own“-Karte ausgeliefert. Wie flexibel sich eigene MP3s, Podcasts und Radiostreams darüber nutzen lassen, hatten wir bereits in unserem ausführlichen Praxistest beschrieben.

64 GB Speicher und robusterer Mini

Beide Modelle verfügen nun über 64 GB Speicher, laut Yoto genug für mehr als 1.000 Stunden Offline-Audio. Hinzu kommen Wi-Fi 6 und Bluetooth 6.1. Der große Player erreicht bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit, bietet USB-C und drahtloses Laden sowie ein überarbeitetes Nachtlicht mit sieben Farben.

Beim Mini nennt Yoto bis zu zwölf Stunden Laufzeit. Das kompakte Modell ist nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und wiegt 185 Gramm. Der Kopfhöreranschluss bleibt erhalten, zusätzlich lassen sich Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Für den großen Player ist außerdem ein austauschbarer Akku vorgesehen. Ein Ersatzset soll 2027 verfügbar werden. Die dritte Generation des Großen Yoto ist derweil für 99 Euro verfügbar.