Warum ich nichts mehr von Sonos kaufe

Mehr als zehn Jahre lang haben wir hier die Multiroom-Systeme von Sonos als das Beste auf dem Markt empfohlen und auch selbst stattliche Summen in die Ausstattung mit diesen Geräten investiert. Wenn man über einen derart langen Zeitraum hinweg die Qualität und Zuverlässigkeit eines Produkts beworben hat, ist es irgendwie auch verpflichtend darüber zu schreiben, wenn sich das Gegenteil eingestellt hat. Der Kauf neuer Sonos-Produkte kommt für mich derzeit absolut nicht mehr in Frage und es sieht auch nicht danach aus, als würde sich an diesem Urteil in absehbarer Zeit etwas ändern.

Das Soundsystem von Sonos hat sich mit dem Wechsel auf eine neue App und einen neuen Unterbau drastisch verschlechtert. Natürlich haben die andauernden Proteste von Sonos-Kunden dazu geführt, dass mittlerweile zumindest die gröbsten Fehler beseitigt wurden und sich das System in der Regel auch grundsätzlich verwenden lässt. Vom Glanz vergangener Tage ist allerdings nichts mehr zu sehen. Sonos versucht zwar, diesen Eindruck durch einen neuen Anstrich zu wahren, die Performance und Zuverlässigkeit des neuen Systems ist mit seinem Vorgänger verglichen jedoch ein Alptraum. Vergleicht hierfür einfach mal die Steuerung mithilfe der noch erhältlichen alten Desktop-App mit der neuen Anwendung von Sonos.

Warum von extern auf die Heimlautsprecher zugreifen?

Ich hatte nie das Bedürfnis verspürt, mein Audiosystem zuhause übers Internet zu bedienen. Sonos hat – warum auch immer – nun allerdings diese Option integriert, was teils sekundenlange Verzögerungen bei der Bedienung zur Folge hat. Der unnötige Online-Zwang sorgt zudem dafür, dass es sich nicht mehr um ein sorgenfrei verwendbares lokales System handelt. Euer Heim-Audiosystem hat eine Tür zum Internet, für die Sonos nicht mal zusätzliche Sicherheitsmechanismen für 2-Faktor-Schutz anbietet.

Die seit Beginn des App-Debakels im Mai zahllosen von Sonos veröffentlichten Stellungnahmen und Beteuerungen schließen allesamt eine Rückkehr zum ursprünglichen Komfort des Systems aus. Es ist auch nicht annähernd glaubhaft, dass Sonos die mit dem Update verbundenen Probleme und Einschränkungen im Vorfeld nicht gesehen hat. Stattdessen kann man davon ausgehen, dass der Konzern die Umstellung inklusive all ihrer Konsequenzen geplant vorgenommen und darauf gehofft hat, der Widerstand seiner Kunden werde sich in Grenzen halten.

Sonos fährt schon länger den falschen Kurs

Sonos hat unter seinem Geschäftsführer Patrick Spence bereits in der Vergangenheit mit Aktionen hervorgetan, die Bestandskunden verunsichert und enttäuscht haben. Spence hat daraus vielleicht gelernt, wie man sich medienwirksam entschuldigt, führt aber seine Produktpolitik am Anwender vorbei konsequent fort. Die ursprüngliche Benutzerfreundlichkeit und das „It just works“-Prinzip waren aber für uns genau jene Faktoren, die uns an dem System so begeistert haben.

Natürlich wird hier auch weiterhin über Sonos berichtet. Über die Probleme genauso wie über neue Produkte. Die alte Begeisterung oder gar eine pauschale Empfehlung meinerseits dürft ihr allerdings eher nicht mehr erwarten.