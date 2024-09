macOS Sequoia schränkt globale Tastenkürzel ein

macOS 15 Sequoia ist zwar für alle Nutzer freigegeben worden, fehlerfrei ist das neue Betriebssystem für den Mac deswegen aber noch lange nicht. In den ersten Tagen hat es auch bei uns hier und da gehakt, wobei zu hoffen ist, dass Apple mit einem zeitnahen Update noch etwas Feinschliff nachliefert. Zum Kopfschütteln veranlasst allerdings die Meldung, dass macOS Sequoia mit einer Funktionseinschränkung bei Tastaturkürzeln freigegeben wurde, auf die Entwickler bereits vor Wochen hingewiesen haben.

Starting with macOS Sequoia, Apple does not allow global hotkeys where Option or Shift+Option are the only modifiers.

If you have an Opt+Letter hotkey, it'll stop working after you update macOS. Changing hotkey to Ctrl+Letter will help.

— Shottr (@shottr_cc) September 18, 2024