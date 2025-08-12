waipu.tv Perfect Plus und Wow Filme und Serien mit neuem Paketangebot

waipu.tv fährt gerade eine Gemeinschaftsaktion mit Sky Deutschland, in deren Rahmen man 12 Monat Perfect Plus gemeinsam mit Wow Filme & Serien zum Preis von monatlich nur 5,99 Euro bekommt.

Die Sonderaktion wurde über Web.de und GMX beworben, lässt sich unserem Tippgeber zufolge aber auch mit anderen E-Mail-Adressen buchen. Neben Neukunden können auch Bestandskunden von waipu.tv von dem Angebot profitieren, sofern diese nicht bereits über ein aktives Abonnement von Perfect Plus verfügen. Grundsätzlich genügt es, wenn man in ein höheres Abo-Modell wechselt, also beispielsweise zwar ein Benutzerkonto aber kein aktives Abo hat oder lediglich waipu.tv Comfort nutzt. Sämtliche Details zu der Aktion finden sich auf der Aktionsseite beschrieben.

Die Sonderaktion ist auch schon ohne den Wow-Bonus interessant. Regulär bezahlt man für waipu.tv Perfect Plus aktuell 14,99 Euro im Monat. Als Gegenwert erhält man die Möglichkeit, über das Internet auf mehr als 300 Live-Sender zuzugreifen, gut 290 davon werden in HD-Qualität übertragen. Hier sind übrigens auch Kanäle der Sendergruppe ProSiebenSat.1 sowie rund 70 Pay-TV-Sender enthalten.

waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit maximal vier gleichzeitigen Streams abrufen, hat eine Restart- und Pause-Funktion sowie einen digitalen Videorecorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher integriert.

Top-Serien von HBO und Warner im Paket

Als Bonus gibt’s im Rahmen der Aktion dann noch ein Jahr lang Zugriff auf das zu Sky gehörende Angebot Wow Filme & Serien. In der Basisversion muss man hier normalerweise allein schon mindestens 5,98 Euro im Monat berappen, um auf die unter anderem aus dem Serienprogramm von HBO und WarnerTV zusammengestellte Film- und Serienauswahl zugreifen zu können. Zu den Highlights gehören hier die Serien „The Last of Us“, „The White Lotus“ oder der ab Freitag im Streaming verfügbare Film „Sonic the Hedgehog 3“.

Zwei Dinge gilt es im Zusammenhang mit diesem Angebot zu beachten: Zunächst wird bei Wow automatisch eine sogenannte Premium-Option aktiviert, die für bessere Bildqualität sorgt, aber auch 6 Euro im Monat zusätzlich kostet. Um diese Kosten zu sparen, muss der Zusatz rechtzeitig vor Beendigung der siebentägigen Probezeit gekündigt werden.

Auch das Jahresabonnement von waipu.tv Perfect Plus will vor Ablauf des Angebotszeitraums von zwölf Monaten gekündigt werden, wenn ihr nicht im Anschluss den vollen Preis von 23,99 Euro bezahlen wollt.