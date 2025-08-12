Synology stattet seine Office Suite mit KI-Funktionen aus

Synology stattet seine Office-Anwendungen mit verschiedenen KI-Funktionen aus. Ziel der Erweiterungen sei es, die Arbeitsprozesse der Nutzer zu beschleunigen, gleichzeitig jedoch die volle Kontrolle über Datenschutz und KI-Nutzung zu gewährleisten.

KI-Unterstützung für E-Mails

In Synology MailPlus soll die neue KI-Integration Anwender beim Bearbeiten großer E-Mail-Mengen entlasten. Die digitale Assistenz kann längere Gesprächsverläufe zusammenfassen, Follow-ups vorschlagen sowie kontextbezogene Antworten erstellen. Dabei lassen sich frühere E-Mails oder Entwürfe einbeziehen, um bei der Formulierung präziser und professioneller Antworten zu unterstützen.

Text- und Tabellenverarbeitung mit KI-Hilfe

In Synology Office können Nutzer fortan Texte mit KI-Unterstützung verfassen, korrigieren und übersetzen oder Formeln für Tabellen über Sprachbefehle abrufen. Die KI kann zudem auf Dateien in Synology Drive verweisen und

Antworten und Vorschläge an den Kontext und die spezifischen Anforderungen anpassen. Die Integration soll neben der sprachübergreifenden Zusammenarbeit insbesondere die inhaltliche Genauigkeit verbessern.

Zentrale Verwaltung mit AI Console

Eine neu eingeführte Synology AI Console dient als Verwaltungsplattform für verschiedene KI-Modelle. Unternehmen können hier passende Anbieter auswählen, Zugriffsrechte festlegen und Nutzungsgrenzen definieren. Integrierte Funktionen zur automatischen Anonymisierung sensibler Daten sollen sicherstellen, dass keine schützenswerten Informationen an externe Dienste gelangen. Sämtliche Aktivitäten werden für Prüfzwecke protokolliert.

Synology ist der Ansicht, dass die gewählte Kombination aus eigener Private-Cloud-Infrastruktur und konfigurierbarer KI-Verwaltung Unternehmen die Möglichkeit bietet, generative KI zu nutzen, ohne die Kontrolle über die eigenen Daten zu verlieren. Die aktualisierte Office Suite soll ab dem 12. August 2025 verfügbar sein. Weitere Details finden sich in den Release-Notes zu den einzelnen Anwendungen: