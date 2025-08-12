Banking: ING startet Jugendkonto, DKB ohne Bareinzahlungen

Die ING Deutschland bietet ab sofort ein Girokonto für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren an. Das „Girokonto Junior“ kann vollständig digital von den Erziehungsberechtigten eröffnet werden, sofern für das Kind bereits ein Junior Sparprodukt oder ein Direkt-Depot Junior besteht. Ab Anfang 2026 soll die Kontoeröffnung auch für Neukunden ohne bestehendes Produkt möglich sein. Wer das Konto bis zum 30. September 2025 eröffnet, erhält laut Bank ein Startguthaben von 50 Euro.

Das Konto verfügt über eine eigene IBAN und kann von den Kindern selbst für Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften genutzt werden. Es wird ausschließlich im Guthaben geführt, wodurch eine Verschuldung ausgeschlossen werden soll. Der Zugang erfolgt über die ING-App oder das Online-Banking.

Elternkontrolle durch „Familien-Coaching“

Die Bank hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit Familien ein sogenanntes „Familien-Coaching“ entwickelt. Eltern können damit individuelle Limits für Kartenzahlungen, Abhebungen und Überweisungen festlegen und diese an Alter und Bedarf des Kindes anpassen. Auf Wunsch lassen sich Kontostand und Transaktionen jederzeit einsehen. Der Zugriff auf das Junior-Konto ist in die Banking-Ansicht der Eltern integriert.

Zum Konto gehört eine kostenlose VISA-Debitkarte mit Wunsch-PIN. Bargeldabhebungen sind laut ING in Deutschland und im Euroraum an nahezu allen Automaten gebührenfrei möglich. Bestimmte Händlerkategorien, wie Glücksspiel, sind gesperrt. Ab 16 Jahren kann mobiles Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch aktiviert werden.

DKB faktisch ohne Bareinzahlungen

Mit der Beendung von Bareinzahlungen am Automaten bietet die DKB ihren Kunden nun so gut wie keine Möglichkeit mehr an, größere Bargeldmengen auf das eigene Konto zu überweisen. Seit Anfang Juli 2025 sind Bareinzahlungen an den hauseigenen Geldautomaten der Direktbank nicht mehr möglich. Die Option „Cash im Shop“ mit der die DKB Einzahlmöglichkeit im Einzelhandel angeboten hat, pausiert schon mehrere Jahre ohne konkrete Zukunftsaussichten.

Die einzige Option, die derzeit noch offeriert wird ist die Einzahlung in Filialen der Reisebank. Hier liegt die Höchstgrenze bei 25.000 Euro. Ab Beträgen von 2.500 Euro muss zudem ein Herkunftsnachweis vorgelegt werden. Für die Einzahlung zahlt man ab 1.000 Euro heftige Gebühren von 1 Prozent des Einzahlungsbetrags, mindestens jedoch 12 Euro.