waipu.tv mit Osteraktion: 12 Monate Netflix kostenlos

waipu.tv hat eine neue Netflix-Promo gestartet. Im Rahmen einer Osteraktion bekommt man bei der Buchung von waipu.tv Perfect Plus zum Monatspreis von 12,99 Euro 12 Monate Netflix kostenlos.

Springen wir direkt zum „Kleingedruckten“: Zunächst einmal gilt das Angebot nur für neu registrierte Kunden und zudem handelt es sich bei der Gratis-Beigabe lediglich um Netflix Standard mit Werbung. Bucht man diesen Tarif bei Netflix direkt, schlägt er mit 4,99 Euro zu Buche.

Attraktiv ist die neue Aktion von waipu.tv auf jeden Fall dann, wenn man ohnehin ein Abonnement des IPTV-Anbieters in Betracht zieht. Offiziell muss man für waipu.tv Perfect Plus inzwischen 17,99 Euro im Monat bezahlen. Vor diesem Hintergrund sind die 12,99 Euro inklusive Netflix auf jeden Fall okay. Wer von dem Angebot profitieren will, muss sich für zwölf Monate binden. Zudem sollte man beachten, dass sich der Monatspreis im Anschluss an dieses Jahr auf 17,99 Euro erhöht, sofern man nicht zuvor kündigt.

Inklusive 70 Pay-TV-Sender

Mit waipu.tv Perfect Plus hat man Zugriff auf mehr als 300 TV-Sender, davon über 290 in HD-Qualität. Im Angebot von waipu.tv sind inzwischen auch mehr als 70 Pay-TV-Sender enthalten, darunter Kanäle wie SYFY HD, Universal TV HD, WB TV Film, RTL Crime oder die Krimikanäle von ARD und ZDF.

Die von waipu.tv ergänzend angebotene Mediathek bietet mittlerweile mehr als 40.000 Filme und Serienfolgen auf Abruf. Zudem steht jedem Abonnent von waipu.tv Perfect Plus ein persönlicher Aufnahmespeicher von 150 Stunden zur Verfügung.

Bis zu 4 gleichzeitige Streams

Perfect Plus ist unserer Meinung nach auf jeden Fall die beste von waipu.tv angebotene Abo-Variante. Der Zugriff darauf ist mit bis zu vier gleichzeitigen Streams möglich. Das im Rahmen der aktuellen Aktion kostenlos enthaltene Netflix Standard mit Werbung erlaubt zwei gleichzeitige Streams.

Der Zugriff auf waipu.tv ist nicht nur per Webbrowser, sondern auch per App von Mobilgeräten und Smart-TVs aus möglich. Eine App für Apple TV steht ebenfalls zur Verfügung.