Aqara unterstützt jetzt auch Matter-Geräte von anderen Anbietern

Aqara unterstützt den Matter-Standard fortan mehr oder weniger vollumfassend. Während der Aqara Hub M3 bislang lediglich Matter-Geräte von Aqara selbst unterstützt hat, ist dies jetzt unabhängig vom Hersteller des Zubehörs möglich. Somit kann der Hub fortan auch mit Matter kompatible Smarthome-Produkte von anderen Herstellern mit Plattformen wie Apple Home verknüpfen.

Im Rahmen der Ankündigung ist bei Aqara die Rede von mehr als 50 verschiedenen Gerätetypen, die fortan über Matter mit dem Smarthome-Netzwerk verbunden werden können. Im Beschreibungstext zu dem bereits schrittweise ausgespielten Update des Aqara Hub M3 auf Version 4.3.5 ist zunächst von 40 Gerätetypen die Rede. Unter anderem listet Aqara die folgenden Geräteklassen auf:

Staubsaugerroboter

Dimmbare Steckdosen

Rauch- und Kohlenmonoxidmelder

Luftqualitätssensoren

Wasser-, Frost- und Regensensoren

Vorhänge und Jalousien

Ventilatoren und Luftreiniger

Klimaanlagen und Wärmepumpen

Wasserventile und Wasserpumpen

Drucksensoren

Solaranlagen und Batteriespeichersysteme

Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Waschmaschinen und Trockner

Kühlschränke

Induktionskochfelder, Dunstabzugshauben und Kochfelder

Backöfen und Herde

Warmwasserbereiter

Videoplayer und Lautsprecher

„Advanced Matter Bridging“ für alle Aqara-Hubs

Mit dieser neuen Funktion müssen Nutzer, die sich bereits im Aqara-Ökosystem bewegen, nicht mehr zwingend einen Hub eines Drittanbieters verwenden, wenn sie mit Matter kompatible Geräte in Apple Home oder andere Smarthome-Plattformen integrieren wollen.

Begleitend dazu wird auch das sogenannte „Advanced Matter Bridging“, eine Funktion, die bislang nur mit dem Aqara Hub M3 verfügbar war, auf alle mit Matter kompatiblen Steuerzentralen des Herstellers ausgeweitet. Die Funktion ermöglicht, spezifische Eigenschaften von Aqara-Produkten auch in anderen Matter-basierten Systemen zu nutzen. So könnten etwa benutzerdefinierte Szenen oder Signale als virtuelle Schalter oder Sensoren in andere Plattformen eingebunden werden.

Als kompatible Geräte nennt Aqara die Modelle Hub M3, Camera Hub G5 Pro, Hub M100 und Doorbell Hub G410 sowie ältere Matter-Bridges wie den Hub M2, Hub M1S, Hub E1 und Camera Hub G3.