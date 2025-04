Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick 4K Max wieder erhältlich

Nokia und Amazon haben ihre Patentstreitigkeiten beigelegt. Als Resultat daraus sind die Streaming-Sticks Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick 4K Max jetzt wieder in Deutschland erhältlich.

Über die Einigung haben die beiden Unternehmen bereits zu Wochenbeginn informiert. Der zwischen Nokia und Amazon geschlossene Vertrag betrifft die Nutzung von Nokias Videotechnologien in Amazons Streamingdiensten sowie in zugehöriger Hardware. Über die konkreten Inhalte des Abkommens, insbesondere finanzielle Details, wollen sich die Unternehmen jedoch nicht äußern.

Mit dem Vertragsabschluss sind einer Stellungnahme von Nokia zufolge sämtliche laufenden Patentstreitigkeiten zwischen beiden Unternehmen beigelegt worden. Dementsprechend dürfte dann neben dem Konflikt um die beiden Fire-TV-Sticks auch der Streit um die Möglichkeit, Inhalte von Prime Video von einem Mobilgerät auf andere Geräte wie die Echos von Amazon zu streamen, beigelegt worden sein.

We are pleased to have reached agreement on the use of Nokia’s video technologies in Amazon’s streaming services and devices,.

-Arvin Patel, Chief Licensing Officer New Segments at Nokia.