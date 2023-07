Wacken Open Air: Telekom streamt live und verlost Tickets

Für die Daheimgebliebenen will auch in diesem Jahr wieder die Telekom sorgen. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es alle vier Tage des Wacken Open Air 2023 vom 2. bis 5. August im Livestream überträgt. Unter den Headlinern der Veranstaltung finden sich in diesem Jahr Iron Maiden, Heaven Shall Burn, Helloween und Doro.

Wikipedia weiß, dass man beim ersten Wacken-Festival 1990 gerade mal 12 DM Eintritt bezahlt hat – umgerechnet sind das 6,14 Euro. Wer in diesem Jahr live und vor Ort teilnehmen will, musste nicht nur 299 Euro übrig haben, sondern sich damit verbunden auch noch ordentlich sputen. Innerhalb von nur fünf Stunden waren alle Tickets vergeben.

