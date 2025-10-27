App-Funktionen nicht mehr verfügbar
Vorwerk schaltet die Neato-Cloud früher als angekündigt ab
Vorwerk handelt sich gerade zurecht schlechte Schlagzeilen ein. Das Unternehmen schaltet die App-Anbindung für Saugroboter der Marke Neato quasi aus heiterem Himmel deutlich früher als ursprünglich angekündigt ab. Betroffene Geräte lassen sich zwar weiterhin nutzen, allerdings nur noch über die Tasten am Gerät.
Vorwerk hat bereits seit 2010 eng mit Neato zusammengearbeitet, was auch deutlich am Design und an den Funktionen der Kobold-Saugroboter des Unternehmens erkennbar war. Im Jahr 2017 hat Vorwerk Neato dann komplett übernommen und die Marke vor zwei Jahren abgewickelt. In diesem Zusammenhang hatte Vorwerk allerdings das Versprechen abgegeben, nicht nur Ersatzteile und Reparaturdienste, sondern auch die Cloud-Funktionen von Neato mindestens fünf Jahre lang aufrechtzuerhalten. Um die Sicherheit der Cloud-Infrastruktur von Neato über diesen Zeitraum hinweg zu garantieren, sollte eigens ein 14-köpfiges Mitarbeiterteam eingesetzt werden.
Von diesen Zusagen will man bei Vorwerk nun offenbar nichts mehr wissen. Das Unternehmen hat zu Monatsbeginn die Abschaltung der Cloud-Funktionen von Neato angekündigt und nun offenbar vollzogen. Begleitend dazu werden E-Mails an die betroffenen Nutzer verschickt, in denen Vorwerk erklärt, die ursprüngliche Servicezusage könne nicht länger eingehalten werden.
Vorwerk will kein Geld in die Hand nehmen
In den Schreiben verweist Vorwerk darauf, dass sich Sicherheitsanforderungen und gesetzliche Vorgaben inzwischen so verändert hätten, dass ein sicherer und nachhaltiger Weiterbetrieb der alten Systeme nicht mehr möglich sei. Das Vorgehen deutet vor allem darauf hin, dass Vorwerk die Kosten für eine entsprechende Überarbeitung sparen will.
Das Unternehmen betont zwar, dass von dieser Entscheidung ausschließlich Neato-Produkte betroffen sind und andere Geräte und Dienste des Vorwerk-Konzerns unverändert weiterlaufen sollen. Die Maßnahmen decken sich dennoch keineswegs mit den Erwartungen, die Kunden an einen Hersteller haben dürfen, der seine Produkte zu Premiumpreisen vertreibt.
Ein weiteres Beispiel für die bestehende Abhängigkeit von Cloud-Anbietern – und eine wertvolle Erinnerung daran, sich dessen bewusst zu bleiben. Immerhin kann man das Gerät noch benutzen – ein bisschen Bücken beim Bedienen hält ja auch fit.
Hier ist die EU gefordert-einheitliche Regelungen wie lange Cloud Dienste verfügbar sein müssen, ein Zwang zu Öffnung vor dem Abschalten und Abfindung/Erstattung für betroffene Geräte
Das habe ich auch gerade gedacht, wo ist hier die ach so tolle EU mit ihren Regelungen. Normalerweise sollte es Pflicht sein, daß man sich direkt mit dem Gerät verbinden kann ohne Cloud zwang.
Bloß nicht, dann kommen wieder die ganzen Trolle, die über die ach so böse EU zu schimpfen so sehr lieben.
Ernsthaft: ja, es bedarf dringend eine gesetzlichen Regelung, einschließlich einer gesetzlichen Pflicht den Betrieb über die Lebenszeit eines Produkts garantiert aufrechtzuerhalten, notfalls über eine Pflichtversicherung ähnlich den Sicherungsscheinen in der Reisebranche.
Ebenso sollte es eine gesetzliche Pflicht geben, eine angemessene Zahl von Ersatzteilen vorzuhalten.
Ich weiß, wir müssen dringend Bürokratie eindämmen, aber gleichzeitig darf der Verbraucher auch nicht hemmungslos ausgebeutet werden.
Alternativ könnte eine Pflicht sein, beim Kauf ausdrücklich (und nicht irgendwo im Kleingedruckten) auf die Risiken z.B. einer Cloud-Abschaltung hinzuweisen und die daraus folgenden Einschränkungen des Produktes zu nennen.
Wenn die Industrie dann freiwillig z.B. eine Art Versicherung gegen die Cloud-Abschaltung hinbekommst, dann könnte das ein Wettbewerbsvorteil sein.
Wie wäre es, wenn die EU hier mal vorschreibt, dass Hersteller eine Fallback-Lösung anbieten müssen. zB durch Open-Source-Software und die Möglichkeit, einen eigenen Cloud-Dienst zu betreiben? Nein, lieber auf Apple rumhampeln, da gibts mehr Geld und mehr Daten.
Ärgerlich aus Kundensicht, aber verständlich aus Firmensicht. Die EU denkt sich ja mittlerweile im Wochentakt neue Vorgaben und Gesetze aus, warum sollte man da noch investieren um ein Alt System was eh vor der Abschaltung steht auf den geforderten Stand zu bringen ?
Ist für Nutzer*innen sicherlich nicht schön. Allerdings haben sie ihr Versprechen von 2019 ja eingehalten (mindestens 5 Jahre…), oder sehe ich das falsch?
Sehe ich komplett anders. Der Anspruch an ein Vorwerkprodukt aus dem Premium Bereich ist nicht, dass jeder Quatsch mitgemacht wird, den sich der Nanny State überlegt:
Nach Apple zeigt nun auch Vorwerk, dass die irrsinnigen Vorgaben aus Berlin und Brüssel schlicht nicht umsetzbar sind bei vertretbaren Kosten. Ähnliches haben wir ja schon bei dem Lieferkettennachteil für EU Hersteller gesehen… völliger Irrsin & nur verständlich, wie Vorwerk hier handelt. Nur so lernen es damit die Nutzer, die ihre Vertreter in Berlin und Brüssel selbst wählen können….
Meine zwei Neatos sind vor 3 Jahren exakt zur selben Zeit (auch Tageszeit) einfach komplett ausgestiegen. Nichts ging mehr.
Support Fehlanzeige, Elektroschrott. Seitdem hat sich Netto/Vorwerk für mich eh erledigt.