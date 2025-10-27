MediaMarkt-Mehrwertsteueraktion: Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger

MediaMarkt hat seit dem Wochenende wieder seine „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion laufen. Wie in den Vorjahren bietet die Elektronikkette einen Großteil ihres Sortiments mit Preisnachlass an. Ebenfalls gesetzt ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass eine ganze Reihe populärer Hersteller, darunter auch Apple, von den Rabatten ausgeschlossen sind. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert.

Interessant bleibt die Aktion für alle, die ohnehin den Kauf eines bei MediaMarkt angebotenen Produkts planen. Neben Klassikern wie TV-Geräten, Computern und Spielekonsolen sind auch Produktbereiche wie Haushaltsgeräte, darunter auch Saugroboter, Smarthome-Zubehör und Artikel für den Sport- und Freizeitbereich im Rahmen der Aktion günstiger erhältlich.

Auch falls ihr das Angebot von MediaMarkt bereits am Wochenende durchforstet habt, lohnt sich am heutigen Montag vielleicht ein erneuter Blick. So wurden wohl aufgrund der großen Nachfrage nach Beginn der Aktion einzelne Produkte als nicht lieferbar angezeigt, sind laut der MediaMarkt-Webseite nun aber wieder auf Lager.

Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger

Anlässlich der MediaMarkt-Aktion wird auch die erst seit kurzer Zeit erhältliche Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger angeboten. Der reguläre Preis in Höhe von 87,99 Euro wurde bei MediaMarkt vorübergehend auf 73,94 Euro gesenkt.

Die neue Bridge ist aktuell aber nicht nur bei MediaMarkt günstiger zu haben. Wie üblich zieht auch Amazon bei einem Teil der Sonderangebote mit und bietet die Philips Hue Bridge Pro seinerseits ebenfalls für 73,94 Euro an.

Beachtet auch, dass ihr auch auf die bei MediaMarkt oder Amazon vergünstigt angebotenen Produkte von Philips Hue zusätzlich 50 Euro Cashback erhalten könnt, wenn der Gesamtwert 250 Euro übersteigt und sich die neue Bridge unter den gekauften Artikeln befindet. Weitere Informationen dazu gibt es hier bei Amazon oder direkt bei Philips Hue.