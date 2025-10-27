Auch bei Amazon im Preis gesenkt
MediaMarkt-Mehrwertsteueraktion: Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger
MediaMarkt hat seit dem Wochenende wieder seine „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion laufen. Wie in den Vorjahren bietet die Elektronikkette einen Großteil ihres Sortiments mit Preisnachlass an. Ebenfalls gesetzt ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass eine ganze Reihe populärer Hersteller, darunter auch Apple, von den Rabatten ausgeschlossen sind. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert.
Interessant bleibt die Aktion für alle, die ohnehin den Kauf eines bei MediaMarkt angebotenen Produkts planen. Neben Klassikern wie TV-Geräten, Computern und Spielekonsolen sind auch Produktbereiche wie Haushaltsgeräte, darunter auch Saugroboter, Smarthome-Zubehör und Artikel für den Sport- und Freizeitbereich im Rahmen der Aktion günstiger erhältlich.
Auch falls ihr das Angebot von MediaMarkt bereits am Wochenende durchforstet habt, lohnt sich am heutigen Montag vielleicht ein erneuter Blick. So wurden wohl aufgrund der großen Nachfrage nach Beginn der Aktion einzelne Produkte als nicht lieferbar angezeigt, sind laut der MediaMarkt-Webseite nun aber wieder auf Lager.
Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger
Anlässlich der MediaMarkt-Aktion wird auch die erst seit kurzer Zeit erhältliche Philips Hue Bridge Pro erstmals günstiger angeboten. Der reguläre Preis in Höhe von 87,99 Euro wurde bei MediaMarkt vorübergehend auf 73,94 Euro gesenkt.
Die neue Bridge ist aktuell aber nicht nur bei MediaMarkt günstiger zu haben. Wie üblich zieht auch Amazon bei einem Teil der Sonderangebote mit und bietet die Philips Hue Bridge Pro seinerseits ebenfalls für 73,94 Euro an.
Beachtet auch, dass ihr auch auf die bei MediaMarkt oder Amazon vergünstigt angebotenen Produkte von Philips Hue zusätzlich 50 Euro Cashback erhalten könnt, wenn der Gesamtwert 250 Euro übersteigt und sich die neue Bridge unter den gekauften Artikeln befindet. Weitere Informationen dazu gibt es hier bei Amazon oder direkt bei Philips Hue.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese „Mehrwertsteuer“-Rabatt-Aktionen ein Täuschungsmanöver sind. Es wird ein Rabatt von 19 % suggeriert, jedoch werden tatsächlich und rechnerisch nur knapp 16 % vom Preis nachgelassen. Damit verschafft man sich einen ungerechtfertigten Vorteil im Vergleich mit anderen Rabattaktionen, bei denen der tatsächliche Rabattsatz in % angegeben wird!
Mathematische Spielerei… Es geht nicht darum dass du 19% Rabatt bekommst sondern die Mehrwertsteuer nicht aufgebrummt bekommst. Das sind am Ende halt 16,x% Rabatt oder eben keine 19% auf den Netto-Preis.
Ja aber genau darauf baut Mediamarkt. Kunden sollen denken das es 19% Rabatt sind. 19% hört sich eben besser an als 16%.
Nun ja, die Werbung besagt 19 % Mehrwertsteuer geschenkt. Wer daraus 19 % Rabatt macht, hat leider in Mathematik nicht aufgepasst.
+1
Alles richtig. Und trotzdem wird mit der Suggestion „19%“ gearbeitet. Im Übrigen stimmt es nicht, dass keine MwSt. berechnet wird. Im rabattierten Rechnungsbetrag sind immer noch 19% bzw. „im Hundert“ knapp 16% MwSt. enthalten und ausgewiesen. Ich bleibe dabei: dem, der eben NICHT in Mathe aufgepasst hat (und davon gibt es unfassbar viele!) wird ein falscher Rabattsatz suggeriert, und das mit Absicht!
@far65
Media Markt ist nicht für die schlechte Schulbildung verantwortlich.
Ich sehe das nicht ganz so, obwohl es tatsächlich irreführend ist.
MM wirbt damit, dass sie dir 19% MwSt schenken, nicht, dass du 19% Rabatt erhältst.
Es sollte sogesehen schon klar sein, dass sich der Endbetrag (119%) für den Kunden immer aus Nettobetrag (100%) plus Mwst (19%) zusammensetzt.
Somit heißt es Bruttobetrag : 119 x 100
Abgesehen davon, zahlt man natürlich trotzdem Mehrwertsteuer.
Nirgendwo schreibt Mediamarkt, dass du 19 % Rabatt bekommst. Wer hier von Täuschungsmanöver spricht, versteht einfach grundlegende Mathematik nicht. Auf der Homepage steht klar und deutlich, dass du die Mehrwertsteuer geschenkt bekommst. Wie sich das berechnet ist sogar im Kleingedruckten erklärt. Mediamarkt gibt sogar auf Produkte mit 7 % Mehrwertsteuer den Rabatt von circa 16 %. Also sogar gut FÜR den Kunden.
„Erstmals“ passt nicht so ganz… XXXLutz hatte sie Angang September für 63,65€ (plus 5,99€ Versand, aber immer noch billiger).
Gilt auch für Artikel, die nur mit 7% besteuert werden. Das sind sicherlich wenige…
Und es gilt nicht für alle Artikel!
Dann geh ich halt zu expert – dort gibt es grad Herbstbonus mit festen Beträgen. Wenigstens gibts da keine Fehlinterpretationen. Jeder Kanal hat so seine Angebote und das übers Jahr immer.
Wer in Mathe aufgepasst hat, wird das schon richtig verstehen. Außerdem kann man doch froh sein dass es überhaupt Rabatt gibt.
Warum sollte ich bei so einem Verein wie Media Markt, wo ich im Gewährleistungsfall nur Ärger habe und irgendwelchen Garantiequatsch aufgeschwatzt bekomme, kaufen, wenn Amazon den gleichen Preis hat?
Ichvhsb die Preise mal beobachtet und vor der Rabatt Aktion lagen die Preise für meine Artikel ca 20% unter den jetzt. Fazit ist keine Schnäppchen
Rabatt, das laß dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen :) Oder es wurden mit astronomischen UVPs vorher versucht den Käufer abzuziehen. Die Gewinnspannen sind mitunter erschreckend hoch – seit Langem verzichte ich daher auf Käufe zum Releasetag.
Ich habe bei Media Markt die Tage ein paar Schnäppchen gemacht:)
Alter Verkäuferspruch:
bevor wir über Rabatte reden, lasst uns erstmal die Preise erhöhen…..