WLAN, Bluetooth und USB-C: Sonos Move 2 geht in den Verkauf

Der Anfang September angekündigte Nachfolger des Sonos Move ist ab sofort im Handel verfügbar. Zum Verkaufspreis von 499 Euro lässt sich die zweite Generation des tragbaren Multiroom-Speakers ab sofort bestellen und kann nicht mehr nur in Weiß und Schwarz sondern erstmals auch in einem Olivgrün geordert werden.

Sonos Move und Sonos Move 2: Das neue und das alte Modell

Der Sonos Move 2 hat nicht nur den selben Formfaktor wie sein Vorgänger sondern setzt grundsätzlich auch das gleiche Konzept um: Zum einen ist der Sonos Move 2 ein vollwertiger Sonos-Lautsprecher für kleinere Zimmer, die Küche und das Büro, der sich in das Heimnetzwerk einklinkt und hier um Verbund mit anderen Sonos-Lautsprechern eure präferierten Musik-Streaming-Services, Online-Radio-Stationen oder lokal gesicherten MP3s wiedergeben kann.

Allerdings ist der Move 2 dabei nicht an einen festen Platz gebunden und mit dem Netzkabel an die Wand gefesselt, sondern steht auf einer portablen Ladebasis von der der Lautsprecher jederzeit abgehoben und mit in ein anderes Zimmer, in den Garten oder in den Camper genommen werden kann.

Außerhalb des Heimnetzwerkes arbeitet der Move 2 dann als kraftvoller Bluetooth-Lautsprecher und kombiniert damit zwei Produkte in einem Gehäuse. Verglichen mit dem Move 1, der seinerseits zu einem Verkaufspreis von 449 Euro in den Markt startete, besitzt der Move einen deutlich länger laufenden Akku, neue Bedienelemente und einen USB-C-Port.

So soll der tragbare Lautsprecher jetzt bis zu 24 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten und damit mehr als doppelt so lange wie die 11 Stunden des des Vorgängers spielen. Auf der Oberseite setzt der Move 2 auf die Touch-Bedienelemente, die Sonos mit den Era-Lautsprechern eingeführt hat. Der USB-Port dient der Ladung, nimmt aber auch den neuen Line-In-Adapter des Herstellers auf.